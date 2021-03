Een kijkje bij het Ronald McDonald Huis Utrecht; ‘Het is een bijzonder huis’

Het Ronald McDonald Huis Utrecht is een plek waar ouders, broertjes en zusjes van ernstig zieke kinderen kunnen verblijven. Het logeerhuis ligt daarom ook op steenworp afstand van zowel het Wilhelmina KinderZiekenhuis en het Prinses Máxima Centrum. “Het is een bijzonder huis, waar veel leed en verdriet is, maar waar ook plezier wordt beleefd en vriendschappen worden gesloten”, zegt Maarten de Kort die in totaal zo’n 2,5 jaar in het Ronald McDonald Huis verbleef.

Fenna, de inmiddels 10-jarige dochter van Maarten en Cindy de Kort, werd geboren met allerlei complicaties. Zij heeft dan ook lange tijd in het ziekenhuis doorgebracht. Omdat het gezin in Maastricht woont was het voor de ouders onmogelijk om iedere keer op en neer te rijden naar Utrecht. Het verblijf in het Ronald McDonald Huis was voor hen dan ook een uitkomst.

“Als wij daar toentertijd niet konden verblijven zou het proces, dat natuurlijk al erg zwaar was, nog veel zwaarder zijn geweest. Je moet als ouder van een ernstig ziek kind op sommige momenten je rust proberen te pakken. Dat is essentieel. Dat kan alleen als je dicht bij je kind bent. Daarnaast vind je veel steun bij mensen die er verblijven, je zit namelijk allemaal min of meer in dezelfde situatie”, aldus Maarten.

Historie

Dat was ook ooit de gedachte waarmee het Ronald McDonald Huis in 1974 in de Verenigde Staten is opgericht. “Het moest een plek zijn waar lotgenoten elkaar konden ontmoeten en steun bij elkaar konden vinden”, zegt Lies Laumans, vrijwilligerscoördinator bij het Ronald McDonald Huis Utrecht. “Jaarlijks verblijven er zo’n 1.150 gezinnen bij het Huis in Utrecht. Sommigen daarvan blijven één nacht en voor anderen wordt het een tweede thuis.

In Nederland zijn in totaal twaalf Ronald McDonald Huizen. Deze zijn te vinden bij alle academische ziekenhuizen, bij een aantal streekziekenhuizen en bij een revalidatiecentrum. Daarnaast zijn er ook nog dertien Huiskamers, dit zijn ruimtes in ziekenhuizen waar ouders zich terug kunnen trekken, en er zijn drie vakantiehuizen. Alle bovengenoemde locaties vallen onder de vleugel van het Ronald McDonald Kinderfonds.

Utrecht

Wanneer je bij het Ronald McDonald Huis in Utrecht naar binnen loopt, vallen direct de bloemen op die op de grond zijn geschilderd. Daarnaast is er een keuken waar bewoners zelf eten kunnen bereiden. Er zijn ook meerdere koelkasten die gekoppeld zijn aan de verschillende kamers. Naast de keuken is een grote gezamenlijke ruimte. Hier kunnen mensen bijvoorbeeld samen eten, een krant lezen of simpelweg met elkaar praten. Ook zijn er verschillende spelletjes voor kleine kinderen en is er een televisie met een Playstation. In de hoek staat een grote massagestoel die het huis heeft gekregen van een sponsor. Die stoel is volgens Laumans erg populair onder de bewoners.

De mensen van het Ronald McDonald Huis doen er alles aan om de sfeer zo gemoedelijk mogelijk te maken. “Zo houden we rekening met de inrichting van het Huis en de kamers. In de Huiskamers in het Prinses Máxima Centrum en het Wilhelmina KinderZiekenhuis zijn witte doktersjassen bijvoorbeeld niet toegestaan. In het Huis zelf doen we ook veel met feestdagen. Zo hebben we ieder jaar een kerstdiner, krijgen de bewoners met Vader- en Moederdag een cadeautje en fleuren we het Huis extra op tijdens de paasdagen”, zegt Laumans.

Locatie

Het Ronald McDonald Huis Utrecht aan de Lundlaan bestaat uit twee gebouwen, met in totaal 31 kamers. In totaal heeft het Ronald McDonald Huis Utrecht 37 kamers, waarvan zes kamers in de dependance in De Bilt. Het huidige Huis moet verdwijnen vanwege de komst van een parkeergarage. Daar is iedereen het eigenlijk wel over eens, want de garage draagt bij aan het autoluwer en milieuvriendelijker maken van het Utrecht Science Park. Over de nieuwe plek is echter discussie tussen de provincie Utrecht en het Ronald McDonald Kinderfonds.

Het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht en Prinses Máxima Centrum willen dat het nieuwe Ronald McDonald Huis bij de kruising van de Hoofddijk en de Heidelberglaan wordt gebouwd. Dit was ook het advies van SWECO, een onafhankelijk adviesbureau dat in opdracht van het Ronald McDonald Kinderfonds verschillende locaties heeft onderzocht.

Het college van Gedeputeerde Staten heeft eerder echter een negatief advies gegeven voor de nieuwe plek. Met de bouw wordt namelijk de zogenoemde ‘rode contour’ overschreden. Deze contour geeft de grens aan tussen stedelijk- en natuurgebied. Nieuwbouw op deze plek zou volgens onder meer de minister ook gevolgen kunnen hebben voor de nominatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed. De alternatieve plekken die werden aangewezen lagen volgens het Ronald McDonald Huis te ver van de ziekenhuizen.

Op woensdag 10 maart is besloten dat het nieuwe Ronald McDonald Huis niet op de beoogde plek gebouwd mag worden. Provinciale Staten namen toen een motie aan waarin ze het college opdroegen opnieuw over een ‘passende én haalbare locatie’ in overleg te gaan met onder meer de gemeente Utrecht en het bestuur van het Ronald McDonald Huis. Volgens Maarten en Cindy de Kort is het belangrijk dat het Huis vlakbij de ziekenhuizen wordt gebouwd.

Unheimisch

“Fenna is zo’n zes jaar geleden geopereerd aan haar buik. Dat was een zware operatie die tot in de avond duurde. Daarna is ze overgebracht naar de intensive care, waar ze in slaap werd gehouden. Ik kon er toen voor kiezen om bij haar te blijven, maar onder andere op advies van de doctoren ben ik teruggegaan naar het Ronald McDonald Huis om iets te eten en wat te slapen.”

Maar toen Maarten aankwam bij het Huis kreeg hij naar eigen zeggen een unheimisch gevoel en wilde hij terug naar zijn dochter. “Omdat het ziekenhuis aan de andere kant van de straat lag heb ik dat ook gedaan. Ik ben direct doorgelopen naar de IC. De doctoren waren iets verderop bezig met een ander kindje en hadden op dat moment geen oog voor Fenna. Ik trof mijn dochter aan met een platzbauch, dat is een opengesprongen buikwond. Haar darmen lagen buiten het lichaam. Het was een hele heftige ervaring.”

Maarten heeft toen het leven van zijn dochter gered. De monitor, waar Fenna aan gekoppeld lag, maakte geen alarm omdat ze al erg ziek was vanwege de operatie. Haar waardes waren vanwege de opengesprongen wond niet dusdanig gestegen dat de machine alarm sloeg. De geschrokken vader heeft direct de verpleging erbij geroepen, die vervolgens meteen actie ondernam.

Inmiddels gaat het volgens Maarten lichamelijk goed met Fenna. Vanwege de vele complicaties die optraden heeft zij wel hersenbeschadiging opgelopen. Waar het Ronald McDonald Huis Utrecht in de toekomst komt, is nog onbekend. De provincie heeft het definitieve besluit daarover nu neergelegd bij de Utrechtse gemeenteraad. “We hopen dat er nu met de partners en de gemeente gekeken kan worden naar een goede locatie. Voor ons is dat een plek dicht bij de ziekenhuizen”, aldus Laumans.