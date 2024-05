Werkzaamheden aan A12 bij Utrecht starten aankomend weekend: ‘Een maand vol hinder’

De werkzaamheden aan het deel van de snelweg A12 dat tussen Moordrecht en knooppunt Oudenrijn in Utrecht ligt starten aankomend weekend. Rijkswaterstaat zegt dat er vanaf zondag een ‘maand vol hinder’ start.

Het asfalt dat momenteel op de weg ligt is op, volgens Rijkswaterstaat. “Als we nu het asfalt niet vervangen dan kan de hinder in de winter enorm oplopen. Nu is het in ieder geval geplande hinder waarmee men rekening kan houden.”

Het deel van de A12 dat van Moordrecht tot knooppunt Oudenrijn loopt is vanwege het onderhoud in juni vier weekenden helemaal afgesloten en doordeweeks gaat de weg tien nachten dicht. Daarnaast worden op elf doordeweekse dagen twee van de vier rijstroken afgesloten.

Eerder maakte Rijkswaterstaat al bekend dat weggebruikers in juni rekening moeten houden met grote verkeershinder en een fors langere reistijd die kan oplopen tot meer dan een uur. “De oproep was en is dan ook om vooral niet aan te sluiten in de file en reisgedrag aan te passen”, schrijft Rijkswaterstaat. Weggebruikers moeten in 2024 op meerdere plekken rekening houden met hinder vanwege onderhoudswerkzaamheden.

Op de website van Rijkswaterstaat is een uitgebreide planning te vinden van de werkzaamheden.