Een nieuw maar bekend gezicht aan de Neude: Barista Cafe

De Neude heeft er een nieuw koffie- en lunchcafé bij. Bij Barista Cafe kunnen bezoekers terecht voor goede koffie, een toegankelijke sfeer en een kaart met ontbijt- en lunchgerechten. Ondanks dat het een nieuwe zaak voor het plein is, zit er wel een vertrouwd gezicht achter: eigenaar Ernest Lefebvre, die al veertien jaar bekend is op de Neude met zijn Wijncafé Lefebvre.

Met de opening van zijn nieuwe zaak is Ernest dan ook zijn eigen buurman geworden en brengt het plein hiermee al ‘s ochtends vroeg tot leven. “Het wijncafé gaat pas om drie uur open, dat is eigenlijk best een luxe”, aldus Lefebvre. “Maar ik zag ook de potentie van een plek die al in de ochtend bruist. Voor mij voelt dit als een frisse start, een nieuw avontuur waar ik met plezier aan begin.”

Twee zaken die letterlijk in elkaar overlopen

De Neude is allesbehalve onbekend terrein voor Ernest Lefebvre. Al sinds oktober 2011 is zijn gezicht op het plein te zien als eigenaar van Wijncafé Lefebvre. Maar met Barista Cafe, dat pal naast zijn bestaande wijncafé gelegen is, voegt hij een tweede zaak toe aan het plein. De twee zullen letterlijk in elkaar overlopen. Ernest legt uit dat het terras overdag bij Barista Cafe hoort en Wijncafé Lefebvre het vanaf de middag overneemt, waardoor er een natuurlijke wissel ontstaat. “Eerst de ochtend en middag bij Barista Cafe en daarna de borrel en avond bij Lefebvre.”

Doordat de twee naast elkaar liggen krijgt de nieuwe vestiging ook invloeden van het wijncafé mee. “Als je een wijncafé naast de deur hebt, is het natuurlijk logisch dat een aantal mooie wijnen ook bij Barista Cafe hun plek krijgen”, vertelt de eigenaar met een glimlach. Ernest stond in de afgelopen jaren aan het roer van meerdere horecazaken en kent het vak door en door. Hij heeft dan ook alle vertrouwen in deze combinatie op de Neude. “Ik ben benieuwd hoe gasten dat straks gaan ervaren’’, zegt hij. “Volgens mij gaat het elkaar prachtig aanvullen.”