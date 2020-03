Een nieuwe coronapatiënt in de stad; 26 Utrechters besmet met het virus

Er is één nieuwe coronabesmetting vastgesteld in Utrecht. Het totale aantal mensen waarbij het virus is bevestigd ligt nu op 26. In heel Nederland zijn er sinds gisteren 190 nieuwe patiënten bijgekomen. Dat meldt het RIVM.

In totaal is er nu bij 804 Nederlanders het coronavirus vastgesteld. 179 daarvan werken in de zorg, een groep die vaker dan anderen wordt gecontroleerd.

Sinds gisteren zijn er vijf mensen door het virus overleden. Volgens het RIVM gaat het in alle gevallen om ouderen. Sinds de uitbraak in Nederland zijn er nu tien mensen omgekomen door het coronavirus.

Het kabinet heeft donderdag een reeks aan maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen. Eén van die maatregelen is dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen moeten worden geschrapt. Bekijk hier welke gevolgen dat voor Utrecht heeft.