Eén op de twintig Utrechtse huishoudens is miljonair

Vijf procent van de Utrechtse huishoudens had op 1 januari 2024 een vermogen van meer dan één miljoen euro. Dat aandeel miljonairs neemt al jaren gestaag toe, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2020 was 2,8 procent van de Utrechtse huishoudens miljonair. Het huidige aandeel is vergelijkbaar met dat in andere grote steden: in Amsterdam gaat het om 6,2 procent, in Rotterdam om 3 procent, in Den Haag om 5,1 procent en in Eindhoven om 3,6 procent.

Vermogen van Nederlandse miljonairs

Het CBS onderzocht ook de achtergrond van Nederlandse miljonairshuishoudens. Het doorsneevermogen bedraagt 1,6 miljoen euro, wat betekent dat de helft van de miljonairs over minder en de andere helft over meer vermogen beschikt. Slechts 3 procent heeft meer dan 10 miljoen euro.

Bij 40 procent van de miljonairs vormt pensioen de belangrijkste inkomensbron. De overige miljonairs verdienen hun inkomen vooral uit werk, van wie 55 procent als zelfstandige actief is.

Van het totale vermogen van miljonairs bestaat 40 procent uit ondernemingsvermogen en aanmerkelijk belang — dat wil zeggen: een bezit van minstens 5 procent van de aandelen in een bedrijf. Ongeveer een kwart van het vermogen zit in de eigen woning.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’