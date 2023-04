Een op de vijf jongvolwassenen in Utrecht gebruikte recent harddrugs

Een op de vijf Utrechtse jongvolwassenen gebruikte recent harddrugs. Ook liggen de percentages in de gemeente Utrecht rond roken en alcoholgebruik hoger dan in de regio Utrecht en in Nederland. Dat blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 waaraan meer dan 2.500 Utrechters van 16 tot en met 25 jaar meededen.

Uit de monitor blijkt dat 19 procent van de Utrechtse jongvolwassenen minimaal één keer harddrugs heeft gebruikt in de afgelopen vier weken. Het zijn vooral XTC en cocaïne die het meest worden gebruikt. 22 procent van deze leeftijdsgroep gebruikte wiet of hasj in de afgelopen vier weken. Drie op de tien jongvolwassenen geven aan weleens lachgas te gebruiken. Ook rookt 29 procent af en toe tabak, 13 procent doet dit dagelijks.

In de afgelopen vier weken heeft 81 procent van de 16 tot en met 25-jarigen alcohol gedronken. 29 procent van deze leeftijdsgroep drinkt veel alcohol. Ze drinken minstens één keer per week 4 of meer glazen (mannen) of 6 of meer glazen (vrouwen) per dag. Zo’n 40 procent geeft aan dat vrienden het normaal vinden om tien of meer glazen te drinken op één dag of avond.

In de gemeente Utrecht liggen de percentages rond roken, alcohol- en drugsgebruik hoger dan in de regio Utrecht en ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Vooral jongvolwassenen die met anderen samenwonen, zoals in een studentenhuis, gebruiken vaker middelen dan andere jongvolwassenen. Ook gebruikt deze leeftijdsgroep in de wijken Oost en Binnenstad vaker alcohol en drugs en zij roken ook vaker. In Vleuten-De Meern wordt juist minder vaak alcohol en drugs gebruikt.

Mentale gezondheid



Verder blijkt uit de monitor dat de mentale gezondheid van jongvolwassenen nog altijd onder druk staat. Van de 16 tot en met 25-jarigen geeft 22 procent aan matige of ernstige psychische klachten te hebben. De cijfers zijn vergelijkbaar met de eerste meting in 2021.

In 2021 had 10 procent van deze leeftijdsgroep ernstige psychische klachten. Vorig jaar is dit gedaald naar 7 procent. Een op de vier jongvolwassenen voelt zich door deze klachten beperkt in het dagelijkse leven.

Stress

Daarnaast voelt iets meer dan de helft van de Utrechtse jongvolwassenen zich vaak gestrest. De meeste stress ervaren ze door studie of school (38 procent), eisen die ze aan zichzelf stellen (33 procent) en de combinatie van alles wat ze moeten doen (33 procent). Uit het onderzoek blijkt dat vooral vrouwen en alleenwonenden onder jongvolwassenen een minder goede mentale gezondheid hebben.

Ook verschilt de gezondheid van jongvolwassenen tussen de wijken in Utrecht. Zo geven jongvolwassenen in Overvecht vaker aan dat ze psychische klachten hebben en stress ervaren. Terwijl in de Binnenstad deze groep juist minder psychische klachten ervaart.

Gezond gevoel



Toch staan er ook positieve geluiden in de monitor. Zo voelt twee derde (65 procent) van de 16 tot met 25-jarigen zich gezond. 27 procent van deze leeftijdsgroep zegt ‘gaat wel’ en 8 procent geeft aan dat de eigen gezond slecht is. Er is wel een duidelijk verschil te zien tussen jongvolwassenen met een mbo-opleiding en wo-opleiding in hoeverre ze zich gezond voelen. Van degenen met een mbo-opleiding voelt zich 58 procent gezond, terwijl dat bij degenen met een wo-opleiding 71 procent is.