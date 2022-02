Een persoon naar het ziekenhuis na een ‘uitslaande’ woningbrand in Vleuten

Ten minste één persoon is zaterdagochtend gewond geraakt bij een woningbrand aan de Hanekampstraat in Vleuten. Dat meldt Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Het vuur werd rond 07.05 uur ontdekt. De, volgens VRU ‘uitslaande brand’, bevond zich aan de achterzijde van de woning. Alle bewoners wisten het huis te ontvluchten.

Vanwege de omvang van het incident besloot VRU op te schalen. In verband met de rookontwikkeling werden de bewoners van naastgelegen huizen door de brandweer uit hun woningen gehaald.

Het vuur is inmiddels onder controle. Eén persoon is met een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis.

