Een rondje door de Utrechtse binnenstad in coronatijd; hoe staat het ervoor?

De aankondiging van minister-president Mark Rutte dat de lockdown toch echt nog wat langer gaat duren is wellicht te begrijpen, maar niemand wordt er vrolijk van. Als het even kan, maakt wethouder Klaas Verschuure een rondje door Utrecht. Hij spreekt met ondernemers en laat zich bijpraten over de situatie in de stad. We gingen met hem mee – en dat was nog voor de coronapersconferentie van vorige week dinsdag.

Ondertussen zijn de meeste Utrechters het wel gewend; mondkapjes op, rechts aanhouden, handen voortdurend ontsmetten en click and collect. De Utrechtse binnenstad heeft een paar veranderingen doorgemaakt sinds de coronacrisis begon. Vorig jaar was het nog groot nieuws toen er eenrichtingsverkeer in het voetgangersgebied werd ingesteld, nu kijkt niemand meer van zo’n maatregel op.

Monitoren

Wethouder Verschuure vindt het wel belangrijk om de maatregelen in de binnenstad goed in de gaten te blijven houden en laat zich daarom regelmatig bijpraten. Verschuure zegt daarover: “We moeten goed monitoren welke maatregelen wanneer effectief zijn. We houden op drukke dagen bij hoeveel mensen er in het kernwinkelgebied zijn. Daar kunnen we weer van alles op afstemmen als het nodig is. Het is belangrijk om gericht maatregelen te nemen.”

Maar wat gebeurt er nog meer, naast de al eerder ingevoerde maatregelen? “We proberen bijvoorbeeld werkzaamheden in de openbare ruimte die al op de planning stonden juist nu te laten uitvoeren, zodat die niet straks gaan gebeuren als de winkels en terrassen weer open mogen. Bij het Vredenburg hebben we op die manier al heel veel werk eerder kunnen doen. En ook bij de herinrichting van het Ledig Erf -de Tolsteegbarrière hebben we rekening gehouden met de lokale horeca. ”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Ook zet de gemeente zich in om de verschraling van het aanbod en de leegstand in de binnenstad tegen te gaan. Want die leegstandscijfers lijken nu flink op te lopen, vooral in het gebied rond de Steenweg. Verschuure: “En dat willen we natuurlijk niet hebben. We werken daarom aan een plan van aanpak om leegstand tegen te gaan. Het is goed om in de binnenstad de juiste mix van winkels, horeca en cultuur, leisure, wonen en werkplekken te hebben. Te veel leegstaande winkelpanden is ook slecht voor de cultuursector en horeca en heeft ook direct gevolgen voor de loop naar omliggende winkelstraten.”

Broese

Maar hoe gaat het dan eigenlijk met die ondernemers? Tijdens de rondgang door de binnenstad is Verschuure welkom bij Broese in het voormalige postkantoor. Een prachtige boekhandel, maar ze noemen zichzelf nu gekscherend ‘distributiecentrum op een A1-locatie’. Want de deuren wagenwijd openzetten voor klanten mogen ze nog niet. Sandra van Doorn vertelt aan Verschuure: “Het is een heel moeilijke tijd, vooral de tweede lockdown kwam echt als een klap binnen. Net voor de feestdagen, toen de seizoenvoorraad binnen was, moesten we weer dicht.”

Broese heeft qua timing dan ook geen geluk; ze gingen in april 2020 open na heel veel investeringen te hebben gedaan. Na een opening moet een ondernemer al die investeringen terugverdienen, maar dat is tijdens corona een stuk lastiger. Van Doorn: “En het levert natuurlijk ook elke keer veel stress op, want er zijn een hoop onzekerheden.” De eigenaresse van Broese roemt wel al haar medewerkers: “Als team hebben we heel goed kunnen schakelen. Online zijn we natuurlijk flink gegroeid, maar daar redden we het nog niet van. We zijn wel erg geholpen met de actie begin dit jaar waarbij men opriep om de lokale boekhandel te steunen, dat merkten we echt.”

Dat lokaal kopen zo belangrijk is, laat ook Bureaubewust weten. Deze zaak in de Zakkendragerssteeg verkoopt al jaren ‘groene’ cadeau- en kantoorartikelen. Eigenaresse Betsie Wassenaar vertelt: “Ja ook wij teren in op onze reserves, wij kunnen niet nog een jaar zo doorgaan. Als het van de zomer normaal wordt, redden we het wel.” Wat Bureaubewust mist zijn vooral de passanten, de mensen die langslopen en dan bedenken dat ze even binnen willen kijken om wat te kopen. “We zijn wel blij om te zien dat Utrechters zich er echt meer bewust van zijn geworden dat lokaal kopen belangrijk is.”

Horeca

Ook spreekt Verschuure geregeld met horeca-ondernemers, een sector die het zwaar te verduren heeft. “Het is nu aan het demissionaire kabinet om te besluiten of een Fieldlab Cafés in Utrecht op korte termijn kan beginnen. Dat hangt af van de besmettingscijfers; het kan alleen als het verantwoord is.”

Utrecht start nu alvast met de voorbereidingen voor een praktijktest op beperkte schaal. Als die praktijktest doorgaat, start die in ieder geval na Pasen. Over een exacte datum moet nog een besluit worden genomen.

Verschuure: “De gemeente is in gesprek met het rijk over steunmaatregelen voor horeca, maar ook voor de evenementenbranche en de retailsector. Voor de horeca blijft het zwaar en tegelijkertijd zie ik ook hoe zij in dit tweede coronajaar alles uit de kast halen om te kijken wat wél kan.”

Leegstand

Veel van de maatregelen waar de Utrechtse ondernemers de gevolgen van ondervinden worden besloten door het kabinet. De Utrechtse wethouder Verschuure laat weten dat hij de zorgen die lokale ondernemers hebben, overbrengt naar Den Haag. “Samen met vijf andere grote steden hebben we een brandbrief naar de minister van Economische Zaken gestuurd, waarin we actie vragen van het kabinet om de leegstand in onze binnensteden tegen te gaan. Als binnensteden niet meer aantrekkelijk zijn, holt al snel het algehele vestigingsklimaat van de steden achteruit en dat is funest voor de economie van onze steden en van ons land. Gemeenten, ondernemers en andere marktpartijen doen wat we kunnen, en nu het rijk nog.”