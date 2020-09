Een rondkijkje in het gloednieuwe trainingscomplex voor professionele gamers van Team Liquid in Utrecht

Uitkijkend over het Stationsplein in Utrecht spelen de beste gamers van de wereld in een gloednieuw trainingscentrum van Team Liquid. Een e-sportbedrijf, opgericht hier in de stad, met een geschatte waarde van 300 miljoen euro. Wellicht nog onbekend voor de oudere Utrechter, maar niet te onderschatten bekend onder een groeiende groep gamers van over de hele wereld. We spraken oprichter Victor Goossens en kregen een exclusief inkijkje bij het gameparadijs.

Het spelen van games is groot, héél groot. Niet voor niks schat zakentijdschrift Forbes het in Utrecht opgerichte Team Liquid op 300 miljoen euro, in 2018 ging het nog om ruim 100 miljoen euro minder. Het bedrijf doet het goed en groeit stevig door. De sfeer bij hun gloednieuwe hoofdkantoor en trainingscentrum in hartje Utrecht voelt als een grote speeltuin; er zijn veel jonge mensen die plezier maken. “Maar het is een serieuze business, er wordt niet alleen maar gelachen maar ook keihard gewerkt”, vertelt Victor.

Voor de generaties die niet zijn opgegroeid met e-sport, zoals het professioneel gamen heet, is het makkelijk om Team Liquid te vergelijken met topteams als FC Barcelona in het voetbal of Ferrari in de Formule 1. De sport wordt serieus genomen en de beste spelers van de wereld komen naar Utrecht om te trainen.

Hoe het begon

Uitkijkend over het Stationsplein denkt Victor nog wel eens terug aan hoe hij zelf als gamer begon in zijn ouderlijk huis in Utrecht. Hij speelde StarCraft met de nickname Nazgull, Victor was goed en werd steeds beter. Natuurlijk moet hij zijn ouders uitleggen wat het was en ook onder leeftijdsgenoten was gamen echt alleen maar een hobby. Voor Victor was het echter meer.

Hij begon toernooien te doen en in 2001 startte hij een website, gericht op de game StarCraft. Na zijn middelbare school besloot hij een jaartje naar Korea te gaan om daar zijn geluk als professioneel gamer te beproeven. De gamewereld was toen echter nog niet wat het nu was, financieel kon hij er niet van leven. Wel was er een ander online spelletje, waar wat mee te verdienen was: online poker. Toen hij daar wat spaargeld mee had verdiend, en e-sport steeds serieuzer werd, dook hij weer voor de volle honderd procent in het gamen. Hij gamede niet alleen, Victor ging teams samenstellen en daarmee begon de achtbaan pas echt te rollen. In 2011 kregen ze hun eerste sponsor.

Nu negen jaar later opent hij een groot complex in zijn Utrecht. Victor is trots, maar hij lijkt niet iemand die naast zijn schoenen gaat lopen. Hoewel hij CEO is van een zeer rendabel bedrijf komt hij over als een gewone jongen die het prettig vindt dat hij op zijn fietsje naar het werk kan. Hij vond het leuk om zijn familie zijn werkplek te laten zien. Het gameparadijs, zo kan het trainingscentrum gerust genoemd worden, is ruim 1000 vierkante meter. Boven het complex aan het Stationsplein hebben ze ook nog 13 appartementen voor spelers die komen trainen.

Hart van het complex

“Dit is onze thuisbasis”, zegt Victor bij de ingang. Hij wijst bij binnenkomst naar tal van prijzen die gewonnen zijn, grote bekers en schilden waar tientallen miljoenen euro’s mee verdiend zijn. Overigens niet omdat Victor zelf een spelletje heeft gespeeld, daar heeft hij nog maar weinig tijd voor. “We hebben ruim 100 spelers van over de hele wereld onder contract staan die verschillende games spelen.” Fortnite, Dota 2, Call of Duty, Counter Strike, League of Legends en Valorant zijn een aantal van die games. De dag dat DUIC op visite kwam werd er echter ook met kunststof speelgoedwapens en schuimrubberen kogels gespeeld: “Dat is dan weer geen e-sport, maar er wordt wel lol meegemaakt.”

Hoewel de sfeer in het complex relaxed is, wordt de sport heel serieus genomen. “De teams die naar Utrecht komen bestaan uit spelers die elkaar vaak spreken maar elkaar niet altijd kunnen zien. Vlak voor een belangrijk toernooi is het goed om echt fysiek een aantal weken samen te komen en daar is deze locatie voor. Samen met de tientallen kantoormedewerkers is dit dan de basis voor de spelers.”

Tijdens de rondleiding door het gebouw wordt duidelijk dat het niet alleen maar een potje gamen is. Net als bij een andere professionele sportorganisatie zijn er voedingsdeskundigen, masseurs, psychologen, managers en natuurlijk coaches. Er is een restaurant, plekken om te relaxen, er kan getafeltennist worden, er zijn kantoorruimtes en vergaderlocaties.

Het hart van het complex bestaat uit twee grote game-ruimtes. Hier strijden de spelers uren per dag. “Alles wat de spelers doen wordt geanalyseerd en besproken, strategieën worden bedacht en er wordt gewerkt aan het verbeteren van communicatie.” In twee grote ruimtes die doen denken aan een privébioscoop worden de gespeelde potjes nabesproken en bediscussieerd. “En ja, natuurlijk is daar frictie bij. De spelers verwachten van elkaar dat ze voor honderd procent presteren, het is topsport en ook is er soms verschil van inzichten. Daar worden de teams in begeleid, met bijvoorbeeld sportpsychologen.” In het complex kunnen twee teams fulltime aanwezig zijn.

Marvel

In het gebouw is overal aan gedacht, zo zijn muren modulair zodat ruimtes kunnen veranderen. “Maar ook hebben we de airco in het hele plafond verwerkt zodat er niet ergens op één speler koude lucht stroomt.” Wat ook niet onderschat moet worden is het belang van de digitale infrastructuur die in het pand is aangelegd. De allernieuwste en snelste computers van Dell Alienware zijn er te vinden. Ook zijn er meerdere streaming-ruimtes. Deze zijn helemaal ingericht om via Twitch – een soort Youtube voor gamers – te streamen.

“De overlegplekken hebben we weer laten ontwerpen door Marvel.” Want ook de uitgever van stripboeken en films als X-men, Spider-Man, Iron Man is fan en partner van het Utrechtse bedrijf. Het kantoor van Victor zelf is van bescheiden formaat: “Maar waar ik echt blij mee ben, is de afbeelding die hier gemaakt is.” Hij wijst naar een muur waar onder meer Nazgul van Lord of the Rings op te zien is, de nickname waarmee hijzelf StarCraft begon te spelen toen hij jong was.

Team Liquid is groot geworden omdat e-sport steeds serieuzer werd en het is juist ook Victor met Team Liquid die e-sport altijd al zo serieus nam. Daarom hebben ze niet alleen zo’n complex in Utrecht, maar ook in Los Angeles en een vestiging in Sao Paulo. Team Liquid is meer dan alleen de sportteams; er wordt ook heel veel content geproduceerd en er is Liquipedia, een variant van Wikipedia voor e-sports.

Naast de ruim 100 atleten heeft het bedrijf meer dan 120 medewerkers. Als Victor tegenwoordig vertelt over zijn bedrijf dan hoeft hij steeds minder vaak uit te leggen hoe groot de sector is. Of Victor wel eens stilstaat bij wat hij bereikt heeft: “Dat doe ik te weinig. Dit had ik natuurlijk nooit kunnen bedenken, het ging vaak stap voor stap. Wel zorgt de opening van Alienware Training Facility hier in Utrecht voor enige reflectie. Dat is toch zeker bijzonder.”