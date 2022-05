Een rondleiding op het schip dat straks onderdak biedt aan zo’n 200 Oekraïense vluchtelingen in Utrecht

Het schip Le Formidable is sinds deze maand aangemeerd aan de Keulsekade in Utrecht. Hier moeten nog voor eind mei zo’n 200 vluchtelingen uit Oekraïne worden opgevangen. De gemeente Utrecht, de Tussenvoorziening en de leiding van het schip gaven op donderdagmiddag een rondleiding.

Le Formidable ligt rustig deinend aan de kade naast de Douwe Egbertsfabriek. Een klein briesje en de zon die af en toe doorbreekt maken het heerlijk weer om op het water te vertoeven. Maar voor de mensen die hier straks komen is het verblijf op de riviercruise geen keuze; zij zijn gevlucht voor de oorlog in Oekraïne. Voor in ieder geval een jaar kunnen zij op Le Formidable overnachten, eten en verblijven.

In de jaren ’80 is het schip gebouwd op een werf die eigenlijk zeeschepen maakte en is dus gemaakt van degelijk staal, vertelt algemeen manager Bart Gijsbertsen. Met een afmeting van 113,50 bij 16 meter is het schip geschikt voor cruises over de Donau. In Utrecht zijn er maar weinig plekken waar je zo’n joekel van een schip kan parkeren.

Voorzieningen

Aan de Keulsekade kon het wel. De gemeente zegt ook om andere redenen voor deze plek te hebben gekozen: het schip komt zo niet recht in de voortuinen van andere Utrechters te liggen en het is maar een kwartiertje van het centrum. Er zijn voorzieningen in de buurt waar de vluchtelingen uit Oekraïne gebruik van kunnen maken.

Eten, slapen, wassen en dagelijkse activiteiten, daarvoor is plaats op en rond de boot. Er worden straks ongeveer 200 gevluchte mensen op dit schip ondergebracht. De verwachting is dat die groep voor het grootste deel bestaat uit vrouwen en kinderen, zegt Theo Dhuyvetter, programmamanager bij de Tussenvoorziening.

Tekst gaat verder na de afbeelding

Netten

Het schip wordt ook voorbereid op de komst van vrouwen en kinderen. De organiserende partijen gaan er bijvoorbeeld vanuit dat de meeste bewoners van het schip niet kunnen zwemmen. Met veel kinderen aan boord, zou dat gevaar op kunnen leveren. Naast de gebruikelijke (strenge) maatregelen, wordt er daarom extra aandacht besteed aan de veiligheid van de mensen aan boord. Zo moeten grote netten helpen voorkomen dat er kinderen over de reling klimmen en in het water vallen. Rond het open dek bovenop het schip moeten nog (trap)hekjes komen.

In de hutten zijn de bedden al gespreid. Iedere kamer heeft een eigen wastafel, douche en toilet. Kastruimte is er wel op de kamers, maar veel is het niet – dat wordt nog even puzzelen. De kamers worden zo ingedeeld, dat er geen wildvreemden bij elkaar komen te liggen. “Daar zijn de kamers echt te klein voor”, zegt Dhuyvetter.

Tekst gaat verder na de afbeelding

Keuken

De keuken van het schip is beter berekend op de komst van de Oekraïense vluchtelingen. Daar gaat een cateringteam van Le Formidable zorgen voor de maaltijden. Gijsbertsen: “We gaan kijken hoe we de vluchtelingen zo veel mogelijk daarbij kunnen betrekken; zij kunnen helpen in de keuken. Het is niet zo dat ze zelf de beschikking over de keuken krijgen.” Koken op de kamer is overigens niet toegestaan, vanwege de brandveiligheid.

De panoramabar is omgebouwd tot gemeenschappelijke ruimte. De biertaps staan er nog in, maar alcohol wordt er niet geschonken op het schip. Nu staan er twee pooltafels en een tafelvoetbalspel – best opmerkelijk, op een bewegend schip. De Tussenvoorziening en de leiding van Le Formidable zeggen in overleg te gaan met de gevluchte mensen om te kijken naar wat zij graag in de ruimte willen hebben.

Tekst gaat verder na de afbeelding

Draagvlak

De gemeente kwam en komt deze maanden een aantal keer samen met mensen die in de buurt van het schip wonen. De laatste informatieavond werd door zo’n 50 mensen bijgewoond. Dhuyvetter: “Er wordt vanuit de buurt bijzonder goed gereageerd. Er is een groot draagvlak en mensen zijn erg bereid om te helpen.”