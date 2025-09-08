Een tuintje maken van een boomspiegel? Utrecht Natuurlijk deelt gratis startpakket uit

Utrechters kunnen vanaf vandaag een boomspiegel adopteren. Utrecht Natuurlijk is weer gestart met de jaarlijkse actie. Met meer van dit soort kleine tuintjes wil de stichting bijdragen aan de biodiversiteit van de stad.
Tot 30 september kunnen inwoners van Utrecht een boomspiegel adopteren. Utrecht Natuurlijk biedt, samen met de gemeente, iedereen die zich aanmeldt een pakket met planten en bloembollen aan. Die planten mensen vervolgens zelf in de boomspiegel bij hun in de buurt.
Op 11 oktober zijn de gratis pakketten op te halen op een van de vijf stadsboerderijen van Utrecht Natuurlijk. Dat zijn bijvoorbeeld de Griftsteede in het Griftpark en de Gagelsteede in Park de Gagel.
Koelte en luchtkwaliteit
Boomspiegeltuinen dragen bij aan meer koelte in de zomer, maar ook aan een betere luchtkwaliteit. Ook zorgt zo’n tuintje voor meer ruimte voor insecten.
De afgelopen jaren kwamen er zo ruim 1500 boomspiegels bij, meldt de stichting, maar er zijn ook nog duizenden lege plekken beschikbaar. “Die nu nog braakliggende stukjes grond, kunnen uitgroeien tot groene oases die de stad leefbaarder maken”.
