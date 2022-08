Een van de drukste kruispunten van Utrecht is straks een paar dagen dicht vanwege werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Westelijke Stadsboulevard in Utrecht gaan binnenkort een nieuwe fase in. Dit betekent onder meer dat een van de drukste kruispunten in de stad een paar dagen wordt afgesloten voor autoverkeer.



De Westelijke Stadsboulevard loopt van het 24 Oktoberplein tot de Marnixbrug. De herinrichting is onderdeel van plannen van de gemeente om automobilisten in de toekomst zoveel mogelijk via de ring naar hun bestemming te laten rijden. Drukke verbindingswegen gaan daarom steeds meer plaatsmaken voor zogeheten stadsboulevards, die vooral bedoeld zijn voor bestemmingsverkeer, met veel groen en veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers.

Afgesloten

De eerste werkzaamheden zijn al in mei van dit jaar gestart en het streven is om altijd een rijbaan open te houden, maar soms kan dit niet. Zo is bijvoorbeeld de Sint Josephlaan vanaf 20.00 uur op 21 augustus tot en met 06.00 uur 29 augustus helemaal afgesloten.

Het kruispunt van de Sint Josephlaan, Amsterdamsestraatweg en Marnixlaan is van 20.00 uur op 26 augustus tot en met 06.00 uur 29 augustus dicht voor verkeer. Dit is een van de drukste kruispunten van Utrecht.

Hinder

De werkzaamheden aan de Sint Josephlaan vinden plaats tussen 07.00 en 22.00 uur. Dit wordt gedaan om de verkeershinder zo kort mogelijk te houden. Aan het kruispunt wordt dag en nacht doorgewerkt.

Fietsers en voetgangers kunnen volgens de gemeente altijd langs de werkzaamheden rijden of lopen. “Voor auto’s geven de werkzaamheden veel verkeersoverlast. We verwachten files, vertragingen en opstoppingen”, is te lezen op de website van de gemeente Utrecht.