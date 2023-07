EenUtrecht wilde een referendum over de komst van ‘reuzewindmolens’, maar komt 10 handtekeningen tekort

Gert Dijkstra van de politieke partij EenUtrecht wilde dat er een referendum zou komen over de komst van zogenoemde reuzewindmolens aan de rand van de stad. De eerste stap naar zo’n volksraadpleging werd vorige week gezet met het indienden van bijna 2.000 steunverklaringen, maar nu blijkt dat een groot deel daarvan ongeldig is waardoor Dijkstra tien verzoeken te kort komt en het referendum niet doorgaat.

Dijkstra omschreef dat de 270 meter hoge windmolens die in de polders Rijnenburg en Reijerscop moeten komen een ‘enorme impact’ hebben op omwonenden. “EenUtrecht vindt het dan passend dat alle Utrechters daar iets over te zeggen hebben, bij voorkeur in een referendum.” Om een referendum in Utrecht te organiseren moeten een aantal stappen worden genomen.

De eerste daarvan is het indienen van minimaal 1.000 steunverklaringen. Met die steunverklaringen wordt volgens de gemeente aangetoond dat genoeg Utrechters het onderwerp van het referendum belangrijk vinden.

Ongeldig

EenUtrecht had 1.989 steunverklaringen verzameld en ingediend. Na controle van de gemeente blijkt nu dat er 999 ongeldige verzoeken tussen zaten, waardoor het totale aantal geldige steunverklaringen blijft steken op 990 en dat zijn er tien te weinig.

Volgens de gemeente zaten er verzoeken tussen die niet compleet waren ingevuld, van personen afkomstig waren die niet in Utrecht wonen en daardoor niet mogen stemmen én ook zaten er dubbele namen tussen. Dit betekent dat het referendum niet doorgaat.

Rijnenburg en Reijerscop

Er is lang over de invulling van de polders Rijnenburg en Reijerscop aan de westkant van de stad gediscussieerd. In juli 2020 besloot de gemeenteraad dat het gebied gebruikt mag worden voor het opwekken van duurzame energie. In september 2022 vroeg Rijne Energie een vergunning aan voor de bouw van vier windmolens die ieder 270 meter hoog zijn (dit is inclusief de wieken) en op 22 juni van dit jaar heeft een meerderheid van de gemeenteraad gestemd voor het voorbereiden van het bestemmingsplan voor Windpark Rijnenburg en Reijerscop, waarmee volgens Dijkstra de weg wordt vrijgemaakt voor de bouw van de windmolens.

“Deze windmolens komen op slechts 500 meter van de nieuwe woonwijk (Klein) Rijnenburg en op 800 meter van bestaande woonwijken in De Meern”, schreef de fractievoorzitter van EenUtrecht. Dijkstra sprak van een ‘ongekend’, ‘ongezond’ en ‘onverantwoord’ besluit. “In het bijzonder voor (tien)duizenden direct omwonenden.” Deze mensen zouden namelijk last kunnen krijgen van het geluid dat door de wieken en de turbines wordt gemaakt. Volgens Dijkstra moet in landen als Polen en Duitsland een veel grotere afstand tot woningen gehouden worden en wordt 1.200 meter als minimale ondergrens aangehouden.

Woningcrisis

Naast de eventuele gezondheidsrisico’s voor omwonenden zorgen windmolens aan de randen van de stad er volgens Dijkstra ook voor dat er geen woningen gebouwd kunnen worden. “Als op alle zoekgebieden windmolens komen, kan Utrecht niet meer naar buiten groeien en zal elke woning extra in de stad zelf gebouwd moeten worden, ten koste van het groen en de leefbaarheid van bestaande buurten.”

Tot slot zijn windmolens op land volgens de fractievoorzitter minder effectief. “Een recente studie […] laat zien dat een duurzame energietransitie heel goed kan met zon op daken en windmolens op zee, die vele malen effectiever zijn dan die op land. […] Dus waarom niet kiezen voor een alternatief dat wel rekening houdt met gezondheidsrisico’s?”

Nu het referendum vaan de baan is treedt het op 22 juni aangenomen raadsvoorstel in werking. Tegen het besluit kan echter nog wel bezwaar worden aangetekend.