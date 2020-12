Eerlijke vinder in De Meern zorgt dat 1.000 euro terugkomt bij eigenaar

Een eerlijke vinder heeft in De Meern in Utrecht de oorspronkelijke eigenaar van 1.000 euro heel gelukkig gemaakt. De politie complimenteert de vrouw maandagochtend. “Een 10 voor eerlijkheid en een zuiver geweten.”

De 1.000 euro bleef achter in een geldautomaat in De Meern. Een vrouw ontdekte het achtergebleven geld in de automaat en belde de politie.

De politie kon vervolgens de eigenaar van het geld opsporen en heeft het bij diegene teruggebracht. “Het geld is inmiddels bij een hele, hele blije eigenaar”, laat de politie weten via Twitter.