Eerste 40 parkeerplekken in Utrechtse binnenstad verdwijnen dit jaar

De gemeente Utrecht wil dit jaar de eerste veertig parkeerplaatsen in de binnenstad opheffen. Wanneer de overige 227 plekken verdwijnen hangt af van de financiële middelen.



In totaal wil de gemeente stapsgewijs 267 parkeerplaatsen aan de Oudegracht en het Janskerkhof weghalen. Met het opheffen van de parkeerplekken krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte in het centrum van Utrecht. Daarnaast hoopt de gemeente meer sfeer terug te brengen in de historische binnenstad.

Het opheffen van parkeerplaatsen kost ook geld. De gemeente verwacht zo’n 935.000 euro aan inkomsten mis te lopen zodra alle 267 plekken weg zijn.

Inkomsten

Eerder werd bekend dat de gemiste inkomsten van het betaald parkeren de grootste kostenpost is voor de gemeente tijdens de coronacrisis. Omdat verwacht wordt dat de gevolgen van de crisis ook volgend jaar voelbaar zijn wordt het autoluw maken van de binnenstad op een laag pitje gezet.

“Bij de toekomstige momenten […] zal jaarlijks worden bekeken welke financiële ruimte er is binnen de parkeerexploitatie om het stapsgewijs opheffen van de parkeerplekken mogelijk te maken”, aldus de gemeente.

Plafond

Vorig jaar zei de gemeente het zogenoemde vergunningsplafond voor parkeerplaatsen in te willen voeren. Bestaande vergunninghouders blijven hun vergunning behouden. Automobilisten die een vergunning aanvragen worden verwezen naar ‘beschikbare alternatieven’. Deze alternatieven zijn bijvoorbeeld de parkeergarages Paardenveld en Springweg.

Momenteel is vanwege de coronacrisis het voetgangersgebied in de Utrechtse binnenstad tijdelijk uitgebreid. Daardoor zijn er ook al parkeerplaatsen aan de Oudegracht opgeheven. De gemeente gaat bekijken of deze plekken permanent weggehaald kunnen worden.

De komende periode zal de gemeente in de gaten houden wat voor effecten de maatregelen hebben op de wachtlijsten voor parkeervergunningen en de parkeerdruk in het gebied. Mocht het nodig zijn, dan kan het tempo worden aangepast.