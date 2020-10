Eerste commerciële snelteststraat voor corona in Utrecht gaat open: uitslag binnen een kwartier

Bij de Utrechtse Stadsvrijheid opent dinsdag een snelteststraat voor corona. Het gaat om een commercieel initiatief waarbij klanten binnen 15 minuten een uitslag krijgen.

Steeds meer commerciële bedrijven bieden tegen betaling sneltesten aan. Sommige van de partijen komen bij klanten thuis in Utrecht, nu opent er morgen ook een snelteststraat.

Zorgbedrijf Lead Healthcare gebruikt sneltesten van Abbott of Roche. De uitslag is er binnen een kwartier. De tests worden afgenomen met een neusswap en binnen 15 minuten is het resultaat beschikbaar. De kosten zijn 119,79 euro en mensen moeten vooraf reserveren.

Positieve testresultaten worden doorgegeven aan de GGD ten behoeve van het bron- en contactonderzoek.

Betrouwbaarheid

De Rijksoverheid laat weten dat commerciele sneltesten positief kunnen bijdragen aan de aanpak van het coronavirus, maar waarschuwt wel voor de vele verschillende sneltesten die door commerciële partijen worden aangeboden omdat ze niet altijd even betrouwbaar zijn.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de kwaliteit van deze commerciële tests. De IGJ kan ingrijpen als testen niet volgens wet- en regelgeving op de markt zijn gekomen of worden toegepast. Volgens Lead Healthcare voldoen hun sneltesten aan de eisen. De IGJ adviseert mensen om zich te melden bij de GGD na een positieve testuitslag.