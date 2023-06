Eerste deel herinrichting Kanaalstraat bijna klaar; eind juni starten werkzaamheden tussen J.P. Coenstraat en Lombokstraat

De herinrichting van de Kanaalstraat tussen de Ouderijnbrug en de J.P. Coenstraat in Utrecht is bijna klaar. In april werd er in dit gebied asbest gevonden, waardoor het werk even stil lag, maar inmiddels is de aannemer weer aan de slag en kan er vanaf 26 juni gestart worden in het middelste deel van de straat.

De herinrichting van de Kanaalstraat is in oktober 2022 van start gegaan. Het riool wordt vervangen en de stoep, de fietspaden én de weg komen er anders uit te zien. Ook wordt de straat groener en verkeersveiliger. De werkzaamheden liepen een paar weken vertraging op vanwege het aantreffen van asbest in het eerste deel van de straat.

Tweede deel

Vanaf 26 juni start de aannemer met de herinrichting van het midden van de Kanaalstraat, tussen de J.P. Coenstraat en de Lombokstraat. Om de straat gedeeltelijk bereikbaar te houden, wordt er gewerkt met korte werkvakken. Ook kunnen ondernemers aan de Kanaalstraat op deze manier hun voorraad blijven aanvullen.

De aannemer start met de aanleg van het riool onder het kruispunt op de J.P. Coenstraat. Het kruispunt is dan ook twee weken afgesloten voor automobilisten. “Verkeer leiden we om met verkeersborden en we zetten verkeersregelaars in als dat nodig is”, aldus de gemeente. Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen worden vervolgd richting de Lombokstraat en uiteindelijk, in de laatste fase, naar de Damstraat. Ook hier wordt het riool vervangen en de straat opnieuw ingericht. Het stuk van de Kanaalstraat tussen de J.P. Coenstraat en de Damstraat wordt een eenrichtingsweg, waardoor de rijbaan een stuk smaller wordt. “Autoverkeer leiden we om tijdens de werkzaamheden. Fietsers kunnen omfietsen via de omliggende straten of lopen met de fiets aan de hand langs het werkvak”, zo laat de gemeente weten.

Informatieavond

Voor mensen die vragen hebben over de werkzaamheden en de verkeersomleidingen, organiseert de gemeente op donderdag 15 juni een informatieavond. Bij de ondernemers aan de Kanaalstraat komt de gemeente langs om te praten over wat de herinrichting betekent voor hun zaak of winkel.