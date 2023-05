Eerste deel werkzaamheden tussen Viebrug en Jansbrug in Utrecht afgerond

Het eerste deel van de herstelwerkzaamheden aan de walmuur en de werf tussen de Viebrug en de Jansbrug in Utrecht is afgerond. In oktober beginnen de werkzaamheden aan het tweede deel van dit stuk op de Oudegracht.

Vorig jaar oktober zijn de herstelwerkzaamheden gestart van de werf aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de Viebrug en de Jansbrug. Een groot deel van de walmuur langs de Oudegracht tussen huisnummers 110 en 122 was aan vervanging toe. In 2017 was al een tijdelijke constructie geplaatst om de walmuur op zijn plek te houden.

Over de hele breedte van de werf zijn gaten geboord en buisbalen in de grond geschroefd. Deze buisbalen dienen als fundering van de nieuwe walmuur. Vervolgens is de oude walmuur aan de kant van de Viebrug gesloopt en is de nieuwe muur geplaatst. Tot slot is de werf in originele staat weer bestraat.

Tweede deel

Vanwege het vaarseizoen worden de werkzaamheden in twee delen uitgevoerd. Daarom wordt in oktober van dit jaar gestart met de herstelwerkzaamheden bij de Jansbrug. In april 2024 moet dit tweede en laatste stuk worden afgerond.

Voor de start van de werkzaamheden tussen de Viebrug en de Jansbrug moesten zeven bomen worden gekapt. Dit werd gedaan omdat de bomen anders om zouden vallen door het werk aan de walmuur. In de winter van 2024/2025 worden vier bomen terug geplant op deze werf. Drie andere bomen worden verderop aan de overkant van de Oudegracht in de grond gezet.