Eerste eendentrapjes aangelegd aan Utrechtse grachten: ‘Een belangrijke stap op weg naar meer flora en fauna’

De eerste eendentrapjes in de Utrechtse grachten zijn deze week aangelegd. Onder toeziend oog van wethouder Rachel Streefland werd donderdag het eerste trapje aan de Nieuwegracht geplaatst. In totaal worden er 27 FUPs (Fauna Uittreedplaatsen) aangelegd aan het wervengebied. De eerste vijftien trapjes zijn woensdag aangelegd aan de Oudegracht, de rest wordt donderdag geplaatst aan de Nieuwegracht.

De werven langs de Oudegracht en Nieuwegracht in de Utrechtse binnenstad vormen het huis van veel watervogels. De werven en walmuren zijn te hoog voor jonge eendjes om zelfstandig op de kant te klimmen. De dieren kunnen dan niet op eigen kracht op de waterkant komen en lopen het risico te verdrinken.

De eendentrapjes, een soort schuine loopplankjes vanuit het water tot op de walkant, zorgen ervoor dat deze jonge dieren toch veilig uit het water kunnen komen. Ook voor amfibieën die willen rusten of katten en egels die per ongeluk in het water terecht zijn gekomen, zijn de trapjes levensreddend.

Projectleider Wouter Smit, die namens HIP Groen de trapjes aanlegt, vertelt: “Er werd gisteren al meteen gebruikgemaakt van het aangelegde trapje aan de Oudegracht, ter hoogte van de Twijnstraat aan de Werf. Er liep een eend met dertien jonge eendjes uit het water de werf op. Het eendentrapje werd dus meteen gebruikt waarvoor het dient.”

Biodiversiteit

De eendentrapjes staan niet op zichzelf, er zijn meerdere acties om de biodiversiteit in het wervengebied van Utrecht te vergroten. De gemeente Utrecht is bezig met het herstellen van wal-, werf- en kluismuren en kelders in het wervengebied te herstellen en te behouden voor de toekomst. Volgens de gemeente hoort daar ook levendige, stedelijke natuur bij.

De gemeente heeft een aantal ecologische maatregelen genomen om dit voorjaar en in de zomer van 2023 uit te voeren. Het plaatsen van de eendentrapjes is de eerste actie die wordt uitgevoerd.

Verbeteren

Binnenstadsecoloog Pascalle Dekker: “De grachten en singels scoren nu ‘laag’ als het gaat om waterkwaliteit. Om de waterkwaliteit te verbeteren is het belangrijk om de biodiversiteit in het stadswater te verhogen. Daarom werken we de komende tijd aan het bevorderen van waterplanten in de grachten. Dit doen we bijvoorbeeld door wilgenteen bollen met waterplanten en schanskorven.”

De eerste wilgenteen bollen worden naar verwachting in mei geplaatst. Daarna volgen de waterplanten, schanskorven en een vissenbos. “Mijn droom is dat als ik over tien jaar door het wervengebied loop, er minstens tien verschillende soorten dieren en planten te zien zijn. Een snoek die voorbij zwemt, de weidebeekjuffer of ijsvogel die overvliegt en een variatie aan bomen en planten”, aldus Dekker.