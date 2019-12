Eerste energieleverende flat van Europa komt in Overvecht

Woningcorporatie Bo-Ex gaat de hoogbouwflat aan de Henriëttedreef in Overvecht herontwikkelen zodat het gebouw energie gaat leveren. Volgens de corporatie gaat het nieuwe systeem ‘Inside Out’ meer energie opwekken dan de bewoners verbruiken. Begin volgend jaar gaat de renovatie van start.

Het Inside Out-systeem gebruikt de gevel om de woningen duurzaam te verwarmen en ventileren. Na de installatie van het systeem wekt de flat haar eigen energie op voor stroomverbruik, warm water, ventilatie en verwarming. De energie die overblijft kan onder andere worden gebruikt voor het laden van elektrische voertuigen.

Buiten de woning

In 2018 is het systeem in een proefwoning getest. De resultaten toonden na afloop een beter binnenklimaat, verbeterde luchtkwaliteit en lagere energielasten. Tienduizenden vergelijkbare flats uit de jaren ’60 en ’70 kunnen met het nieuwe systeem in de toekomst mogelijk worden verduurzaamd en van het aardgas af.

De onderdelen worden van tevoren gebouwd, waardoor de bouwwerkzaamheden in Overvecht niet lang duren en de bewoners daardoor hun huis niet uit hoeven. Alle apparatuur voor het systeem komt in de gevel of buiten de woning. Vandaar de naam ‘Inside Out’.

Het project is mede ontwikkeld door Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht en wordt uitgevoerd met een subsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.