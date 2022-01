Eerste exemplaar DUIC in 2021 overhandigd aan Utrechtse bioloog Luc Hoogenstein

De Utrechtse bioloog Luc Hoogenstein heeft woensdag het eerste exemplaar van het nieuwe boek DUIC in 2021 in ontvangst genomen. Luc deed met name in de coronaperiode bijzondere ontdekkingen rond zijn huis in Lunetten en wij hebben daar dan ook meerdere malen aandacht aan besteed.

DUIC bundelde alle bijzondere en opmerkelijke nieuwsgebeurtenissen van 2021 in een boek. Daarnaast besteedden we ook aandacht aan personen die om wat voor reden dan ook vorig jaar in het nieuws zijn geweest. Eén van die personen is Luc Hoogenstein.

De afgelopen periode deed de Utrechtse bioloog een aantal opmerkelijke ontdekkingen rond zijn huis. Zo trof hij een zogenoemde lichte walstrowants aan: een dier dat nog nooit in Utrecht was waargenomen. Daarnaast vond hij ook een type sluipwesp in zijn voortuin dat niet eerder bespeurd was in Nederland. In 2021 telde hij ruim duizend diersoorten in zijn stadstuin.

Dinsdag zijn door het kabinet weliswaar versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, maar we hebben nog steeds te maken met het virus. Wij vonden Luc daarom een uitermate geschikt persoon om DUIC in 2021 aan te overhandigen. Hij bewees namelijk dat je in de omgeving van je huis al de meest bijzondere dingen kunt meemaken. Zelf vond hij het een ‘eer’ om het boek in ontvangst te nemen.

Over het boek

Vorig jaar bundelde DUIC ook al het Utrechts nieuws van een heel jaar voor het eerst in een écht Utrechts jaaroverzicht. Ook het jaar 2021 was weer een jaar voor in de boeken. En dus besloot DUIC terug te komen met hét Utrechts jaaroverzicht: DUIC In 2021. Met dit jaar nog meer beelden uit ons eigen stadsie. Na wekenlang van onderwerpen selecteren, herschrijven en vormgeven, ligt het boek dan eindelijk voor ons.

Met het boek DUIC in 2021 haal je een overzicht in huis van alle hoogte- en dieptepunten die Utrecht en haar inwoners dit jaar beleefd hebben. Daarnaast steun je met de aankoop van het boek de lokale journalistiek in Utrecht. Juist in een tijd dat objectieve en lokale informatievoorziening belangrijker is dan ooit. DUIC in 2021 is te bestellen via DUICshop.nl

