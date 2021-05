Eerste exemplaren van 1700 waterplanten in de oever bij de singel in Utrecht Foto: Robert Oosterbroek

De eerste waterplanten zijn woensdagochtend in de singel naast het Zocherpark in Utrecht geplaatst. De komende dagen zullen er 1700 stuks geplant worden. Wethouder Eelco Eerenberg trok vanochtend de laarzen aan om in het water het startschot te geven.