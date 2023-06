Eerste inlevermachine voor statiegeldblikjes- en flesjes op middelbare school in Leidsche Rijn

Scholieren van het Leidsche Rijn College in Utrecht hoeven vanaf woensdag niet naar de supermarkt om hun statiegeld te innen. Op deze middelbare school staat nu namelijk een inlevermachine voor blikjes en flesjes met statiegeld. Het plaatsen van de inlevermachine is onderdeel van een landelijke pilot door Statiegeld Nederland.

De eerste inlevermachine op een middelbare school werd woensdag onthuld tijdens de viering van het 25-jarige jubileum van het Leidsche Rijn College. “We zijn trots dat we in ons jubileumjaar kunnen starten met het innemen van blikjes en flesjes”, zegt Eric Hordijk, rector van het Leidsche Rijn College. “En dat ook nog als eerste school in Nederland! Voor onze scholieren is dat natuurlijk goed voor de portemonnee. Ook scheelt het een hoop zwerfafval op straat en past het binnen ons duurzaamheidsplan om fors te verminderen qua afval.”

Om bij te dragen aan de feestvreugde van de Utrechtse school lanceerden WiWa en Faberyayo van De Jeugd van Tegenwoordig de videoclip van ‘Das monnie bro’, het nummer dat de muzikale groep schreef om jongeren aan te sporen hun blikjes en flesjes in te leveren.

Pilot

Statiegeld Nederland start de pilot op tien middelbare scholen, mbo’s, hbo’s en universiteiten. Met het plaatsen van de inlevermachines op scholen, hoopt Statiegeld Nederland dat nog meer scholieren en studenten hun blikjes en flesjes met statiegeld inleveren. Het statiegeld krijgt men meteen terug via ‘Tikkie Terug’. “Voor scholieren en studenten is het inleveren van blikjes en flesjes nog best even wennen. Daarom proberen wij het inleveren voor deze leeftijdsgroep zo gemakkelijk mogelijk te maken”, vertelt Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland.

Op basis van de resultaten van de pilot op de tien onderwijsinstellingen, wordt besloten of de inlevermachines op meerdere scholen en universiteiten worden geplaatst.