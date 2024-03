Eerste nijntje-speeltuin geopend in Utrecht

Er is een nieuwe nijntje-speeltuin geopend in het Julianapark in Utrecht. In de speeltuin kunnen kinderen in het nijntje huisje spelen, voorgelezen worden in de nijntje voorleesstoel, in de nijntje schommel en spelen met de aap, de beer en de schildpad uit nijntje. De speeltuin is gratis te bezoeken.

De speeltoestellen in het Julianapark waren aan vervanging toe. De gemeente ging in gesprek met omwonenden en zo ontstond het idee voor een nijntje speeltuin. De speeltuin is nu gevuld met speciaal nieuw ontwikkelde nijntje speeltoestellen en het is daarmee de eerste nijntje speeltuin in Utrecht.

Susanne Schilderman (Openbare Ruimte): “Als stad vinden we het belangrijk dat er genoeg speelplekken zijn voor kinderen om buiten te spelen. Utrecht is de geboortestad van nijntje en daar zijn we heel erg trots op. Maar gek genoeg was er nog geen speciale nijntje speeltuin in Utrecht. In het Julianapark kwam er een kans voorbij en die hebben we samen met de uitgever gegrepen. Want wat is er leuker dan spelen in zo’n grote en mooie nijntje speeltuin?” De gemeente Utrecht wil dat kinderen binnen 200 meter van hun woning een goede speelmogelijkheid hebben.