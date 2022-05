Eerste Oekraïense vluchtelingen arriveren in provinciehuis in Utrecht

De eerste Oekraïense vluchtelingen arriveren woensdag in het provinciehuis in Utrecht. In totaal is er plek voor 270 mensen, voor een periode van minimaal een jaar.

Het is inmiddels bijna drie maanden geleden dat Rusland grootschalig buurland Oekraïne binnenviel. Volgens UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, heeft deze oorlog de grootste Europese vluchtelingencrisis sinds de Tweede Wereldoorlog in gang gezet. Tot nu toe zijn bijna 6,3 miljoen mensen – met name vrouwen en kinderen – het Oost-Europese land ontvlucht.

Boot

Een deel van de gevluchte Oekraïners verblijft momenteel in Utrecht. Deze mensen worden onder andere in hotels, bij gastgezinnen en binnenkort ook op een boot opgevangen. Sinds woensdag wordt een deel van het provinciehuis aan de Archimedeslaan ook gebruikt als opvanglocatie.

Op drie verdiepingen van het gebouw zijn 72 kamers ingericht. In het merendeel van deze kamers kunnen vier mensen verblijven. In totaal is er plek voor 270 vluchtelingen. Per verdieping zijn er gemeenschappelijke ruimtes, waar bijvoorbeeld kinderen kunnen spelen.

Leger des Heils

De mensen die in het provinciehuis verblijven kunnen er volgens de gemeente zelfstandig wonen. Het gaat met name om vrouwen, kinderen en ouderen. De provincie stelt de verdiepingen vooralsnog voor een jaar beschikbaar. Medewerkers van het Leger des Heils zijn ter plaatse voor eventuele begeleiding.

Op maandag 30 mei organiseert de gemeente samen met de provincie en het Leger des Heils van 19.00 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst voor omwonenden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het provinciehuis.