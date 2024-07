Eerste openbare bibliotheek op een middelbare school geopend in Utrecht

De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren staat onder druk. Het Globe College in Kanaleneiland wil dit veranderen en opent de eerste openbare bibliotheek in het voortgezet onderwijs. De school wil het leesplezier van leerlingen bevorderen.

Het Globe College in Kanaleneiland wil jongeren meer aan het lezen krijgen en opent de eerste openbare bibliotheek op een middelbare school. Dat is hard nodig, want volgens PISA onderzoek scoren Nederlandse 15-jarigen flink onder het EU-gemiddelde. Nederlandse leerlingen hebben bovendien minder plezier in lezen dan leeftijdsgenoten in andere landen.

“Het wordt hoog tijd dat we hier met z’n allen flink de schouders onder zetten”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. De gemeente stimuleert scholen daarom om kinderen meer te laten lezen. “Basisvaardigheden op het gebied van taal, digitale geletterdheid en burgerschap zijn hard nodig om mee te kunnen doen in de maatschappij.”

Bijna vijftig basisscholen hebben al een Bibliotheek op School, een samenwerking ​​tussen de gemeente en Bibliotheek Utrecht om leesvaardigheid en leesplezier bij leerlingen te stimuleren. Directeur van Bibliotheek Utrecht, Deirdre Carasso, zegt blij te zijn dat het Globe College als eerste middelbare school in Utrecht een Bibliotheek op School opent.

Bevorderen leesplezier

Leesplezier begint volgens Eerenberg bij de juiste boeken binnen handbereik. Er is bij de selectie boeken rekening gehouden met motivatie, niveau en belangstelling van leerlingen. De boeken staan daarnaast in de kasten op door leerlingen bedachte thema’s zoals: ‘De wereld om mij heen’, ‘De wereld in mijn hoofd’ en ‘Digitale wereld.’ Tot slot worden de boeken opgenomen in het leerplan en toetsprogramma van de middelbare school.