Eerste patiënt in UMC Utrecht behandeld met experimentele virustherapie

Het UMC Utrecht heeft voor het eerst een patiënt behandeld met een experimentele virustherapie. In zo’n alternatieve therapie wordt een virus ingezet om bacteriën te bestrijden die niet met antibiotica kunnen worden aangepakt. De behandeling is een belangrijke doorbraak binnen het medische veld, zegt het ziekenhuis.

In Nederland hebben meerdere patiënten al eens faagtherapie, zoals de virustherapie ook wel wordt genoemd, gehad. Het bijzondere aan de Utrechtse patiënt is alleen dat de virusdeeltjes speciaal tegen de bacterie van de patiënt zijn geselecteerd, en zijn getoetst aan de nieuwe Europese kwaliteitscriteria.

Speciale omstandigheden

Dat de Utrechtse patiënt kon worden behandeld met de virustherapie is bijzonder, zegt arts-microbioloog Pieter-Jan Haas: “De samenwerking tussen verschillende afdelingen is essentieel om de therapie mogelijk te maken.” Een breed team van specialisten heeft samen besloten dat de experimentele behandeling noodzakelijk was voor deze patiënt.

Het ziekenhuis krijgt ‘regelmatig’ vragen van mensen die hopen dat de therapie ook voor hen een oplossing kan zijn. Maar, zegt het ziekenhuis: “Op dit moment kan het UMC Utrecht voor deze patiënten helaas geen faagtherapie aanbieden. Omdat de therapie nog experimenteel is, is er een aantal specifieke criteria waaraan moet worden voldaan.”

Zo moet de infectie van de patiënt worden veroorzaakt door slechts één bacterie tegelijkertijd, en moeten er geen andere therapeutische behandelingen meer mogelijk zijn.

Nieuwe stappen

Toch zijn er recent weer stappen gezet om de faagtherapie als gangbare therapie in te zetten, zegt Haas. “Nu is het tijd om ook goed te gaan onderzoeken hoe effectief en toepasbaar faagtherapie is. Hoewel bacteriofagen al bijna een eeuw geleden zijn ontdekt als mogelijk geneesmiddel, is er nog maar heel weinig wetenschappelijk onderzoek volgens de moderne standaarden naar gedaan.”

Bij het UMC Utrecht hopen ze ook meer onderzoek te kunnen doen. “Of het ook echt werkt, is op basis van één behandeling niet te zeggen.”