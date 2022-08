Eerste ‘plandeldag’ in Utrecht is groot succes: 900 Utrechtse straten zwerfafvalvrij gemaakt

De eerste plandeldag in Utrecht is volgens de organisatie een groot succes geworden. Afgelopen zaterdag gingen bijna duizend mensen op pad om in één dag 900 Utrechtse straten zwerfafvalvrij te maken.

Plandelen (een samentrekking van wandelen en plastic plukken) wordt steeds populairder. In Utrecht is het Anton Damen – ook wel Plandelman – die mensen probeert de enthousiasmeren om te plandelen. De eerste plandeldag is dan ook een initiatief van Damen, die vorige week aan DUIC al meer vertelde over zijn plannen.

Tekst loopt door onder de foto

Damen is blij met de opkomst en het resultaat. “Ik ben super trots op Utrecht. Dat we met zoveel mensen, van jong tot oud, van solisten tot groepen, de stad in één dag zo’n stuk schoner hebben kunnen maken”, zegt hij. “Heel Utrecht kleurde groen en overal kwam je enthousiaste opruimhelden tegen met een grijpstok. Het mooie was dat je ook op zondag, ‘the day after’ overal plandelaars en ploggers door de stad zag lopen. Ook de berichten en de reacties uit de rest van het land hadden effect, want plandelen kun je natuurlijk overal en altijd. Deze historische dag smaakt naar meer!”

Mensen uit alle Utrechtse wijken hielpen mee met afval opruimen. Via een speciale app werd live bijgehouden welke straten zijn opgeruimd. De eerste plandeldag leverde schonere straten en honderden vuilniszakken met zwerfafval op.