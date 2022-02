Eerste producten gemaakt van restmateriaal Utrechtse Domtoren liggen in de winkel

De eerste vier producten die gemaakt zijn van restmateriaal afkomstig van de Domtoren zijn in de verkoop. De producten komen voort uit de ideeënwedstrijd die onderdeel is van ‘Van Dom tot steengoed’.

De ideeënwedstrijd was in het leven geroepen om het materiaal dat vrijkomt bij de restauratie van de Domtoren een tweede leven te geven. Vier deelnemers aan de wedstrijd hebben inmiddels hun creatieve producten af, gemaakt van puin en ornamenten, maar ook van het gruis dat is losgekomen.

Niels Janszen is een van de vier winnaars die zijn idee mocht realiseren. Hij maakt een mini-Domtoren van restmateriaal. Imme Huetink ging juist aan de slag met het gruis. Zij maakte prints gedrukt met inkt van gruis. De ontwerpen van de prints zijn gebaseerd op de vier iconische onderdelen van de Dom.

Roos Kluvers biedt ook iets moois voor aan de muur. Zij lijstte stukjes puin in, met op het stuk steen een houten Domtorentje. Jacqueline Klos gebruikte de ornamenten, waar ze afbeeldingen van de toren op heeft geprojecteerd. Daarvan heeft ze vervolgens foto’s gemaakt.

Te koop

Deze vier producten zijn vanaf donderdag te koop in de Utrecht winkel/VVV aan het Domplein en via utrecht-winkel.nl. Een deel van de opbrengst gaat naar de realisatie van lichtkunstwerk ‘In Lumine Tuo’ op de Domtoren.

In de toekomst worden er nog meer producten gemaakt van het restmateriaal. Voor de ideeënwedstrijd werden bijna tweehonderd ideeën ingestuurd en de jury heeft eind 2021 tientallen inzenders geselecteerd die materiaal van de Domtoren krijgen om hun idee echt uit te voeren.

