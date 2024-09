Eerste resultaten bekend van handhavers die op pad gaan in Utrecht om seksuele intimidatie aan te pakken

Tijdens acties waarbij handhavers de straat opgaan in Utrecht om seksuele intimidaties op te sporen zijn verschillende ‘grensgevallen’ geconstateerd. Het gaat dan om zaken als sissen, nastaren en suggestieve vragen stellen, dat laat de gemeente weten. Sinds 1 juli is seksuele intimidatie verboden.

Veel mensen, voornamelijk vrouwen, voelen zich onveilig door seksueel intimiderend gedrag, stelt de gemeente. Vanaf 1 juli is seksuele straatintimidatie echter landelijk strafbaar, wat inhoudt dat slachtoffers aangifte kunnen doen. Niet alleen seksuele intimidatie op straat, in het openbaar vervoer en in publiek toegankelijke gebouwen wordt verboden, maar ook op publieke websites en sociale media.

Utrecht is een van de gemeentes waar boa’s de straat opgaan om mensen te betrappen. Tijdens de momenten waarop dit gebeurt gaan handhavers in uniform en burgerkleding samen de straat op. De handhaver in burgerkleding is een zogenoemde spotter. Wanneer er een overtreding wordt geconstateerd volgt een staandehouding door de boa’s in uniform.

Vijf actiedagen

Er zijn tot op heden vijf van dit soort actiedagen gehouden, in Lombok en het centrum. Tijdens elke actiedag zagen de boa’s één á twee grensgevallen van seksuele straatintimidatie. Het ging echter om grensgevallen, dus dit was onvoldoende voor een proces verbaal. Ook zijn er twee keer overtredingen geconstateerd waarbij minderjarige betrokken waren. Er werd een corrigerend gesprek gevoerd en er volgde een waarschuwing.

Buiten de actiedagen werd wel iemand betrapt op seksuele intimidatie. Hierbij is wel een proces verbaal opgemaakt en het Openbaar Ministerie gaat deze zaak verder behandelen.

Het optreden van de Utrechtse boa’s is een proef. Dit gebeurt ook in Rotterdam en Arnhem. De voortgang wordt onderzocht waarbij ervaringen in de verschillende steden uitgewisseld worden. Deze proef loopt tot 1 juli 2025.