Eerste Safe Space Samenkomst in Utrecht om suïcide bespreekbaar te maken

Vandaag is de Nationale Dag voor Zelfdodingspreventie, en vindt in Utrecht de eerste Safe Space Samenkomst plaats. Het festival wordt georganiseerd in De Graffitituin aan de Kanaalweg en staat volgens de organisator in het teken van creativiteit, ontmoeting en steun.

Initiatiefnemer Francis Seijsener, die zelf zijn zus verloor aan zelfdoding, wil met de samenkomst een veilige plek creëren. “De samenkomst is er om te laten zien dat je er niet alleen voor staat”, legt hij uit. “Het omzetten van verdriet in creativiteit heeft mij geholpen om mijn zusje op een liefdevolle manier voort te laten leven. Met de samenkomst wil ik dat gevoel van kracht en verbinding doorgeven.”

‘Dit onderwerp hoeft niet in stilte te blijven’

Tijdens het festival is er ruimte voor kunst, muziek en voordrachten. Volgens Seijsener kan creativiteit een belangrijke rol spelen bij het verwerken van verlies. De bijeenkomst moet de urgentie benadrukken: gemiddeld nemen in Nederland dagelijks vijf mensen hun eigen leven.

“Ik wil laten zien dat er wél alternatieven zijn, dat er hoop is en dat dit onderwerp niet in stilte hoeft te blijven. Niet alleen door een stille tocht, maar juist door creativiteit en kunst zichtbaar te maken”, sluit hij af.

De Safe Space Samenkomst vindt op woensdag 10 september (vandaag) plaats op de Kanaalweg 86 van 13.00 tot 19.00 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen.