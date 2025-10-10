Eerste Statiegeld Retourshop in Utrecht, ook contant uitbetalen een optie

Lang in de rij staan voor de enige statiegeldautomaat in de supermarkt om de hoek, als hij het al doet. Om dit probleem te verminderen is wat nieuws bedacht: de Statiegeld Retourshop. De winkel komt nu voor het eerst naar Utrecht. Vanaf 16 oktober kunnen Utrechters aan de Seinedreef 118 in winkelcentrum Overvecht terecht voor het inleveren van hun statiegeldflessen en -blikjes.

De Statiegeld Retourshop heeft verschillende voorzieningen voor het inleveren van statiegeldverpakkingen. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld een bulkmachine gebruiken voor het inleveren van grote hoeveelheden verpakkingen, tot 100 verpakkingen tegelijkertijd. Daarnaast zijn ook twee reguliere machines aanwezig voor kleinere aantallen.

Na het inleveren van de statiegeldverpakkingen kan de consument een keuze maken uit contante betaling, een digitale overboeking via Tikkie of een donatie aan het Prinses Maxima Centrum.

Meer inzameling

De nieuwe winkel is een initiatief van Verpact. Deze organisatie zorgt ervoor dat verpakkingen in Nederland worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt. Directeur Hester Klein Lankhorst laat weten dat de Statiegeld Retourshops iets toevoegen aan het toegankelijker maken van recycling.

“We zien dat mensen vaker hun statiegeldverpakkingen inleveren als dat makkelijk en toegankelijk kan. Onze winkels helpen echt om de druk op supermarkten te verlagen en zorgen voor meer inzameling”, aldus Hester.

“Met de opening in Utrecht zetten we weer een stap in het verbeteren van de inzameling in de stad en het recyclen van verpakkingen. Zo maken we van een verpakking weer een verpakking.”

Locaties door heel Nederland

Onder meer Statiegeld Nederland is onderdeel van Verpact. Afgelopen mei opende in Rotterdam de eerste Statiegeld Retourshop, gevolgd door Amsterdam. Daar zijn inmiddels drie locaties geopend.

In Utrecht opende dit voorjaar ook een andere recyclewinkel: Droppie op het Smaragdplein. In het voormalige pand van de Blokker kunnen Utrechters dingen als plastic, frituurvet, statiegeldverpakkingen, elektronisch afval en meer inleveren en recyclen.

