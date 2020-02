Eerste steen Utrechtse Domtoren verwijderd

Na een lange tijd van voorbereiding is de restauratie van de Utrechtse Domtoren nu dan écht begonnen. Vrijdagmiddag werd het eerste natuurstenen element op 100 meter hoogte onder veel belangstelling verwijderd.

Deze zogenoemde kruisbloem werd door onder andere wethouder Eelco Eerenberg en gedeputeerde van de provincie Utrecht Rob van Muilekom weggetakeld. Een kruisbloem is het bovenste deel van de pinakels die langs de spits van de toren staan. Met het verwijderen van de steen is de start van de restauratie een feit.

De wethouder zei het jammer te vinden dat de Domtoren nu nog vijf jaar ingepakt is. “Het voordeel is echter wel dat binnenkort iedereen met de lift naar boven kan. Dankzij de lift is de Domtoren voor iedereen en dankzij de renovatie blijft de Dom voor iedereen.”

Moeder aller kerktorens

Bosschenaar Van Muilenkom noemde de Domtoren de ‘moeder aller kerktorens’ en moest toegegeven dat de Sint-Janskathedraal uit ’s-Hertogenbosch in de schaduw staat van de Utrechtse toren.

De restauratie van de Domtoren neemt ongeveer vijf jaar in beslag en de werkzaamheden zijn naar verwachting eind 2024 afgerond. Bezoekers kunnen vanaf april gebruikmaken van de lift die naar de top van de Dom gaat.