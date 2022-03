Eerste stembureaus in Utrecht zijn open voor gemeenteraadsverkiezingen

Twintig Utrechtse stemlokalen hebben op maandagmorgen de deuren al geopend. Vanaf 07.30 uur kunnen Utrechters hier hun stem voor de gemeenteraadsverkiezingen uitbrengen.

De eerste stembureaus van de stad zijn ook op maandag en dinsdag geopend. Ouderen en mensen die binnen de risicogroep van het coronavirus vallen, krijgen op deze manier meer tijd en ruimte om rustig een stem uit te brengen.

Onder meer bij het Stadhuis, het Stadskantoor, vv Elinkwijk en Buurtcentrum Sterrenzicht kunnen Utrechters al terecht om te stemmen. Alle stemlokalen zijn terug te vinden op deze kaart.

Wat gebeurt er met jouw stem tijdens de gemeenteraadsverkiezingen? Welke partijen en hoeveel raadsleden van die partij er in de raad komen, hangt af van hoe de Utrechter stemt. In de video hieronder leggen we het proces van de verkiezingen nogmaals uit.

