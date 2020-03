Eerste Urban Dance Ground van Nederland komt in Kanaleneiland

In Kanaleneiland is de aanleg van het eerste Urban Dance Ground (UDG) van Nederland begonnen. Het is een plek waar jongeren kunnen dansen en samenkomen. Het initiatief moet er voor zorgen dat vooral tienermeiden uit de wijk meer gaan bewegen in de openbare ruimte.

De dansplek komt bij het noordelijke speelpark tussen de Rooseveltlaan en het Amsterdam-Rijnkanaal. De initiatiefnemer Petra Pluimers, eigenaar van PM-Dance en masterstudente sport en bewegingsinnovatie, vertelt: “We zijn in gesprek gegaan met de jongeren uit de buurt over hoe hun dansplek er uit zou moeten zien. Ze wilden graag iets waarmee ze hun muziek kunnen afspelen en zwart-witte tegels om op te dansen. Het uiteindelijke ontwerp is in samenwerking met productontwikkelaar Nijha tot stand gekomen.”

De suggesties van de meiden zijn opgenomen in het plan. “Er komt een minder harde ondergrond dan bijvoorbeeld straatstenen, zodat breakdancers al hun moves kunnen doen.”

Ook komt er bij de UDG komt een robuuste paal waarmee muziek afgespeeld kan worden, speciaal ontwikkeld voor in de openbare ruimte. “Je kan je telefoon er op leggen, en dan is het eigenlijk als een grote speaker. Door aan een wiel te draaien wek je de elektriciteit op.” De geluidsoverlast zou wel beperkt moeten blijven. “Het volume van de paal kan op afstand worden ingesteld en ook kan hij bijvoorbeeld ‘s avonds uit gezet worden.”

Idee van de buurt

Het idee voor een dansplek is begonnen bij een vraag: “Voor mijn masteronderzoek vroeg af waarom we weinig jongeren zien bewegen in de openbare ruimte. Er zijn daar toch genoeg plekken voor. We hebben toen onder duizend jongeren een enquête afgenomen.”

Daaruit bleek dat vooral meiden niet wisten hoe ze zouden moeten bewegen. “We kregen antwoorden als ‘ik hou niet van voetballen, dus wat moet ik dan gaan doen?’ Daarna ben ik samen met de jongeren en de gemeente op zoek gegaan naar het beste idee voor bewegen in de openbare ruimte.”

Het eerste court is vanaf 1 mei in Kanaleneiland te gebruiken. Twee weken later komt er ook een op het Jaarbeursplein. “Het is de bedoeling dat we er ook dingen gaan organiseren. Er zouden bijvoorbeeld dansers langs kunnen komen, of een maandelijkse dancebattle gehouden kunnen worden. Wat daarvan de mogelijkheden zijn, gaan we de komende tijd verder onderzoeken.”