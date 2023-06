Eerste Utrechtse Plandeldag smaakt naar meer, ook binnenkort eerste ‘Peukenplandeling’

Na het succes van de eerste Utrechste Plandeldag volgt deze zomer een tweede editie. Vorige zomer maakten de 1000 deelnemers van de opruimdag al 900 Utrechtse straten zwerfafvalvrij. Zaterdag 26 augustus staat de tweede editie op het programma. Ook is er op 1 juli een Peukenplandeling om sigarettenpeuken van de straat te krijgen.

De teller van vorig jaar stond dus op 900 straten, maar dit jaar is het doel 2000 straten, stoepen, steegjes, pleinen en paden zwerfafvalvrij. “Je eigen straatje, of dat van een ander; een kwartiertje of een uur, in de vroege of late uurtjes, dat maakt niet uit”, luidt de uitleg. “Met een gelegenheidsgroepje of vriendenclub, solo of met de buren of het gezin, met de sportvereniging of schoolklas: alles kan en mag.”

Anton Damen – ook wel Plandelman – probeert mensen de enthousiasmeren om te plandelen (een samentrekking van wandelen en plastic rapen). De eerste Plandeldag was, net als deze, een initiatief van hem.

Duimpje opsteken

Eerder vertelde hij al eens aan DUIC over zijn plannen. “Het is niet alleen leuk om met anderen op pad te gaan, je komt onderweg ook andere opruimers tegen”, zei Anton toen.

“Het verbindt en is hartstikke gezellig. Ik wil graag ook de oproep doen dat als je iemand ziet die afval opraapt, om dan een duimpje op te steken. Dat gebeurt al regelmatig, maar zo’n aanmoediging geeft de opruimers veel energie.”

Afvalgrijper

Tijdens de tweede Plandeldag zijn er in de stad ook allerlei feestelijkheden, zoals filmvertoningen, kinderactiviteiten, suppen op de gracht en bijzondere demonstraties.

En voor wie al eerder aan de slag wil, is er volgende week zaterdag een Peukenplandeling bij RAUM op het Berlijnplein. Van 11.00 uur tot 12.30 uur start daar een wandeling om zoveel mogelijk sigaretten op te ruimen.

Aanmelden is gratis en kan door Anton te mailen via [email protected]. Dan krijg je ook spullen om mee te plandelen, zoals een afvalgrijper en -zak.