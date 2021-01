Eerste Utrechtse zorgmedewerkers gevaccineerd in Houten 

De grote regionale vaccinatielocatie van de GGD Utrecht is geopend. In Houten zijn vrijdag de eerste Utrechtse zorgmedewerkers gevaccineerd. Eerder startten de ziekenhuizen in de stad al met het injecteren van hun zorgpersoneel.

Afgelopen week is de grootschalige operatie begonnen waarmee zo veel mogelijk Nederlanders gevaccineerd moeten worden. De eerste vaccinatie was in Veghel, waar de 39-jarige zorgmedewerker Sanna Elkadiri de inenting kreeg toegediend.

In Utrecht werd woensdag de eerste persoon gevaccineerd tegen het coronavirus. Joy-Ann Duursma is verpleegkundige op de corona-afdeling van het UMC Utrecht en kreeg als eerste de injectie.

Grootschalige vaccinatie-operatie

In Houten begint vandaag de grootschalige vaccinatie-operatie van de GGD Utrecht. Ruim 100 mensen zijn opgeleid om dagelijks honderden prikken te zetten. “GGD regio Utrecht is trots op de samenwerking met diverse partijen om Expo Houten zo snel klaar te krijgen voor deze belangrijke stap in de strijd tegen het virus. Het is mooi om te zien tot welke prestaties je samen in staat bent als het erop aan komt”, zegt projectleider Gerben van Manen.

Sinds maandag 4 januari worden uitnodigingsbrieven verstuurd naar de circa 269.000 zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in heel Nederland.

Vanaf vandaag kunnen zorgmedewerkers zich laten vaccineren bij GGD-priklocaties in Houten, Veghel en Rotterdam, maandag 11 januari volgen de locaties Amsterdam, Drenthe en Den Haag.

Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-vaccinatielocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins. Vanaf 18 januari kunnen maximaal 66.000 zorgmedewerkers per week worden gevaccineerd op de verschillende locaties.

Een mijlpaal! Aanwezig bij de eerste #vaccinaties van onze zorghelden in Houten. Esli Verhoeff is leerling verpleegkundige bij revalidatiecentrum Parkgraaf in Utrecht. Ze heeft astma en loopt extra risico. Straks kan ze weer veilig werken; voor haarzelf en haar patiënten.. pic.twitter.com/CW8sYgRq1Y — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) January 8, 2021