Eerste van reeks nieuwe muurschilderingen verschijnt aan Molenstraat in Utrecht

Utrecht is een kleurrijke muurschildering rijker geworden. Een blinde muur aan de Molenstraat kreeg een opknapbeurt van kunstenaar Aafke Bouman. Zij bijt het spits af van een serie nieuwe muurschilderingen die de stad gaan opfleuren.

Jonge kunstenaars met Utrechtse roots maken de muurschilderingen voor het project City Canvas. Ze komen in verschillende wijken en veranderen blinde muren in ‘kleurrijke blikvangers’. Dit gebeurt in het kader van Utrecht 900. Ze komen op plekken die ‘wat extra kleur kunnen gebruiken’.

Initiatiefnemer Marije Lieuwens; “In de zomer zijn veel Utrechtse wijken heel erg groen, maar in de winter zijn veel wijken grauw en versteend. Het is ons doel om kleurrijke werken te realiseren van hoog niveau die een wijk opvrolijken. De kunstenaars ontwerpen iets specifieks voor die locatie. Helemaal mooi als mensen straks even omfietsen om bepaalde muurschilderingen te zien.”

Nachtelijke stad

Het werk van kunstenaar Aafke Bouman (1995) is al te zien geweest in onder meer de Volkskrant, VPRO en bij de wereldberoemde stoffenproducent Vlisco. Ze werd door het project gekoppeld aan de eigenares van de muur en maakte na een paar bezoeken en gesprekken een ontwerp.

Bouman: “Deze muurschildering is een ode aan de nacht. Over dwalen in een nachtelijke stad en stuiten op mystieke paadjes en hoe je je als wandelaar kan laten leiden door het toeval. Een magisch surrealistisch beeld van lege straten en pleinen dat veel mensen zich nog herinneren van de lockdowntijden. En hoe we altijd weer een weg vinden naar betere tijden.”