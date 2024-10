Eerste veroordeling voor seksuele straatintimidatie in Utrecht

De rechter heeft voor het eerst iemand veroordeeld vanwege seksuele intimidatie op straat. De man had seksuele opmerkingen en gebaren gemaakt naar een boa in de Lauwersteeg in de binnenstad van Utrecht.

Sinds 1 juli is er een nieuwe wet die seksuele intimidatie op straat als overtreding strafbaar stelt. Vandaag is voor het eerst iemand door de rechtbank veroordeeld die deze overtreding beging in Utrecht.

De 50-jarige Utrechter werd door een boa aangesproken toen hij drugs gebruikte in de Lauwersteeg. De verdachte was hier niet van gediend en maakte meerdere seksuele opmerkingen als ‘Kankerwijf ik neuk je’, ook hield hij zijn geslachtsdeel vast. De man is dakloos en heeft in het verleden meerdere misdrijven en overtredingen begaan.

De rechter legde de 50-jarige Utrechter een celstraf op van twee dagen. De officier vroeg om een geldboete van 280 euro waarvan 180 euro voorwaardelijk. Maar omdat de man aangaf dat hij die boete niet kan en wil betalen, is hij door de rechter veroordeeld tot een celstraf. Daarnaast moet hij de boa een schadevergoeding betalen van 150 euro.

Het gedrag van de man had overigens ook aangepakt kunnen worden als ‘belediging’, wat ook strafbaar kan zijn. De officier van justitie koos er echter bewust voor de verdachte te vervolgen voor het nieuwe wetsartikel.