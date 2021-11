Eerste weken met snorfietsers op de rijbaan: ruim 100 boetes, 300 waarschuwingen, geen ongevallen

Tot nu toe zijn er meer dan 300 waarschuwingen en ruim 100 boetes uitgedeeld aan snorfietsers die zich niet aan de nieuwe regels hielden. Dat is een van de bevindingen van de gemeente Utrecht over de eerste periode dat snorfietsers de rijbaan op moeten. Verder kwamen er onder meer bij de politie en brandweer geen meldingen binnen over verkeersonveilige situaties en ongevallen na invoering van de maatregel.

Vanaf 30 september moeten snorfietsers met een blauw kenteken op een aantal wegen in het hart van Utrecht op de rijbaan rijden. Verder moeten ze, net als bromfietsers, een helm op. De eerste weken kregen snorfietsers die zich niet aan de regels hielden nog een waarschuwing, maar de tweede keer een boete. Sinds begin november is de waarschuwingsperiode voorbij.

De gemeente deelt onder meer de bevindingen van de eerste dag dat de maatregel gold en de ervaringen tot nu van snorfietsers. De gemeente Utrecht vroeg verder een extern bureau te onderzoeken of de maatregel uitwerkt zoals bedacht.

Wennen

“Bij politie, brandweer, provincie, Qbuzz en taxichauffeurs zijn geen meldingen binnengekomen over verkeersonveilige situaties, ongevallen of een verminderde doorstroming van het verkeer als gevolg van de maatregel”, is te lezen in een raadsbrief over de startperiode. “Buschauffeurs laten via Qbuzz en provincie wel weten regelmatig met hoge snelheid door snorfietsen te worden ingehaald op de 30 km/uur wegen.”

Uit de eerste ervaringen blijkt dat steeds meer snorfietsers met helm op de rijbaan rijden, maar dat er ook nog snorfietsers zijn die aan de nieuwe regels moeten wennen. “Zo lijken alternatieve routes nog niet bij iedereen bekend.” De gemeente paste dan ook een aantal borden aan en controleerde of de doorsteken wel toegankelijk genoeg zijn.

Na de eerste dag werden er op sommige plekken extra snorfietscoaches en/of handhavers ingezet. Daarnaast werd in de communicatie extra benadrukt dat snorfietsers een helm moeten dragen en geholpen bij het vinden van de juiste routes. Later dit jaar volgt nog een tweede moment waarop gekeken wordt hoe de maatregelen in de praktijk werken.

Liever op het fietspad

Volgens de gemeente waren er ook snorfietsers kritisch over de nieuwe regels. “Zij

vinden het snelheidsverschil tussen snorfietsers en het overige verkeer op de rijbaan te groot. Met name bij de Daalsetunnel voelen ze zich opgejaagd door automobilisten en verkiezen ze nogal eens het fietspad boven de rijbaan.”

Ook toen de gemeente het voorlopige verkeersbesluit presenteerde, waren al veel snorfietsers kritisch. Er kwamen ruim 800 reacties binnen van snorfietsers die zich benadeeld voelen en liever op het fietspad en zonder helm rijden. Ze denken dat ze veiliger zijn op het fietspad en vrezen het snelheidsverschil met automobilisten.

Alternatieve routes

De nieuwe regels gelden niet op alle plekken in Utrecht. De snorfiets moet op een aantal wegen de rijbaan op: Vleutenseweg, Amsterdamsestraatweg, Royaards van der Hamkade, Nijenoord, Omloop, Loevenhoutsedijk, Oudenoord, Blauwkapelseweg, Biltstraat, Catharijnesingel, W.A. Vultostraat, Croeselaan, Waalstraat, Rijnlaan, Jutfaseweg, Van Zijstweg, Daalsetunnel, Weg der Verenigde Naties en Graadt van Roggenweg.

In het centrum zijn er alternatieve routes, zoals ook al het geval was met bromfietsers. Op de Rubenslaan en Venuslaan, en op belangrijke hoofdwegen zoals de Waterlinieweg en de Kardinaal de Jongweg, blijft de snorfiets op het fietspad.

De nieuwe verkeerssituatie is aangegeven met verkeersborden en wegmarkeringen. Met de snorfietsers op de rijbaan, denkt de gemeente dat de veiligheid op fietspaden wordt verbeterd. Fietsers krijgen zo meer ruimte op het fietspad en de doorstroming wordt beter.