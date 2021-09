Eerste werkzaamheden om Uithoflijn en SUNIJ-lijn te koppelen starten eind deze maand

De eerste werkzaamheden die nodig zijn om de Uithoflijn en de SUNIJ-lijn – de tramverbinding tussen Utrecht en Nieuwegein en IJsselstein – te koppelen starten eind deze maand. Als alles volgens planning verloopt kunnen de eerste passagiers vanaf de zomer van 2022 gebruikmaken van de verbinding.

Op dit moment ligt er een lang traject vanaf het Utrecht Science Park (tram 22) helemaal tot Nieuwegein (tram 60) en IJsselstein (tram 61). Er is alleen een heel kort stukje – met de naam Tracé X – tussen halte Utrecht Centraal en halte Jaarbeursplein waar geen trams met passagiers rijden. Daardoor moeten reizigers die verder willen reizen uitstappen en de afstand tussen de twee haltes te voet overbruggen.

Het plan om de verbindingen te koppelen ligt er al langer en de provincie had eerder berekend dat dit rond deze periode al zou plaatsvinden. Er waren echter wat hobbels op de weg, waardoor het project vertraging op heeft gelopen. Nu heeft de provincie Utrecht de nieuwe planning bekendgemaakt waardoor ook duidelijk is wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

Maatregelen

De gemeente schrijft in een brief aan de raad dat er verschillende maatregelen nodig zijn om Tracé X in gebruik te nemen. Zo moeten de tramperrons van de halte Jaarbeurs worden verlengd. Ook moeten de kruispunten aan de oost- en westzijde (Mineurslaan en Croeselaan) van deze halte opnieuw worden ingericht.

Vanaf de Graadt van Roggeweg naar de trambaan moet een invoegstrook voor bussen komen en er moeten op de T-splitsing bij het Park Plaza Hotel installaties worden aangelegd om het verkeer in goede banen te leiden. Tot slot moeten er ook kleinschaligere ingrepen worden uitgevoerd zoals het aanpassen van de spoorbeveiliging.

Zomer

De eerste werkzaamheden beginnen eind september en de gemeente hoopt alles eind dit jaar af te ronden. Daarnaast is het voor de planning ook cruciaal dat het project ‘Nieuwegein City’ op tijd gereed is. Daarna kan de provincie Utrecht starten met het testen van het nieuwe tracé. Het is de bedoeling dat de ingebruikname samenvalt met de zomerdienstregeling van 2022.