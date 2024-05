Eerste wildopvang van Utrecht geopend in Steck in Overvecht

De eerste opvang voor wilde dieren in Utrecht is geopend. In de opvang, die op het terrein van Steck in Overvecht zit, worden wilde egels, hazen, konijnen en eekhoorns verzorgd. Particulieren en professionals kunnen de dieren naar deze locatie brengen.

In de wildopvang is plek voor dieren die door ziekte of verwondingen tijdelijk niet meer zelfstandig in de natuur kunnen leven. Oprichters Stef Arens en Frederike Lijffijt lanceren hiermee de eerste opvang voor kleine wilde zoogdieren in de provincie Utrecht.

Stef Arens: “De afgelopen jaren neemt de druk op wildopvangen en dierenambulances steeds verder toe. Een opvang in Utrecht scheelt tijd, geld en drukte bij de ambulance en andere opvangen in Nederland. En voorkomt onnodige stress bij de dieren.”

De dieren herstellen in de IC-, quarantaine- en revalidatieruimte. Als het nodig is, krijgen ze een medische behandeling. De wildopvang wordt hierbij ondersteund door een dierenarts. Het doel is om de dieren, zoals egels, hazen, konijnen en eekhoorns, weer gezond terug te laten keren in de natuur.