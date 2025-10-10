Eerste ZelfBieb opent in Utrecht: ook ‘s avonds naar de bieb in Kanaleneiland

In Utrecht opent op woensdagavond 15 oktober de eerste ZelfBieb in Kanaleneiland. Bezoekers kunnen daar vanaf dan ook in de avonduren boeken lenen en in de bibliotheek verblijven, zonder dat er personeel aanwezig is. Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de vraag vanuit de wijk naar meer maatschappelijke ruimte.

De ZelfBieb aan de Al-Masoedilaan is de afgelopen tijd getest in een pilot met 38 buurtbewoners. Die bleek succesvol: 75 procent van de deelnemers gaf aan de bibliotheek sinds de pilot vaker te gebruiken dan daarvoor. Op basis daarvan is besloten de ZelfBieb officieel te openen.

Dit betekent dat Bibliotheek Kanaleneiland vanaf 15 oktober na de reguliere sluitingstijd van 18.15 uur open blijft tot 22.00 uur. Toegang is alleen voor bibliotheekleden van 18 jaar en ouder. Er zitten geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de ZelfBieb.

Positieve reacties

Wethouder Eelco Eerenberg verricht de officiële opening door 15 oktober als eerste naar binnen te gaan: “Niet iedereen heeft de luxe van een plek thuis waar in alle rust lezen of studeren mogelijk is. Ik ben dan ook heel erg blij met deze pilot van de bibliotheek. Zeker voor Kanaleneiland, waar veel gezinnen in appartementen wonen, is een extra ‘huiskamer’ enorm waardevol.”

Ook de pilotdeelnemers zijn positief over de avondbibliotheek en noemen verschillende voordelen, zoals de mogelijkheid om doordeweeks naar de bibliotheek te gaan ondanks een drukke baan, of om te werken en lezen tijdens de rustige avonduren. Ook wordt het als prettig ervaren dat er in alle rust gebruik kan worden gemaakt van voorzieningen zoals de printer.

Meer ZelfBiebs in Utrecht

Na een pilot zal de ZelfBieb ook in Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum openen. Het streven is om de ZelfBieb daarna uit te breiden naar andere bibliotheken in Utrecht.