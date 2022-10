Eeuwenoude eik in Amelisweerd maakt kans op titel ‘Boom van het Jaar’; stemmen kan nog tot 12 uur

De ontknoping van de Boom van het Jaar-verkiezing komt in zicht. Nog tot 12.00 uur kunnen mensen stemmen op de mooiste Nederlandse boom van 2022. Een van de genomineerde bomen is een eeuwenoude markiezeneik in Amelisweerd, die met kap wordt bedreigd.

“Hier sta ik dan. Met mijn voeten in de rivierklei van de Kromme Rijn. Al meer dan 200 jaar. Inmiddels ben ik ruim 30 meter hoog en heb ik een omtrek van meer dan vier meter. Rond het jaar 1800 aangeplant op het landgoed Amelisweerd door markies Henri Maximilien de St. Simon”, lees je over de eik in de lijst van nominaties.

De verkiezing van Boom van het Jaar wordt voor de vijfde keer georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De wedstrijd draait om markante bomen met een bijzonder verhaal; bomen met maatschappelijke of historische waarde. Uit elke provincie in Nederland is een boom genomineerd voor de verkiezing.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

Aan kop

Al snel ging de eikenboom aan kop in de race om de titel ‘Boom van het Jaar 2022’. De eik in Amelisweerd maakt een hoop los bij veel mensen, want dit is een van de bomen die tegen de vlakte zou moeten voor de verbreding van de A27.

De stand van de stemming is sinds een week niet meer zichtbaar. “Op die manier blijft het spannend tot 18 oktober”, schrijft de organisatie. Op dinsdag wordt bekendgemaakt welke boom is verkozen tot Boom van het Jaar 2022.

Stemmen op de markiezeneik, of op een van de elf andere bomen, kan tot maandag 12.00 uur. Dat kan op deze website.

