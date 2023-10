Eeuwenoude muurresten komen na mislukte vergunningsaanvraag nu dan toch terug naar Utrechtse binnenstad

De binnenstad van Utrecht is binnenkort een bijzonder historisch bouwwerk rijker. De muurresten van het Catharijneklooster komen namelijk terug naar de Hollandse Toren, bij TivoliVredenburg. Dat is ook de plek waar de resten ooit gevonden werden. Het verplaatsen van de muurresten had nog wel wat voeten in de aarde.

Een aantal jaar geleden werd er al een vergunning aangevraagd om de muurresten van het Catharijneklooster te verplaatsen, maar de locatie die daarvoor was uitgezocht bleek toch niet geschikt te zijn. Het plan voor de verplaatsing lag er dus al jaren, maar nu lijkt het er dan toch op dat de muurresten een nieuwe plek krijgen. Bij de Hollandse Toren.

De resten staan nu nog op een rotonde in Leidsche Rijn, maar komen op woensdag 11 oktober terug naar de binnenstad. De muurresten zijn afkomstig van het middeleeuwse Catharijneklooster, dat stamt uit de twaalfde eeuw. In deze tijd werd het klooster bewoond door de Johannieters, die zich hier voornamelijk bezighielden met de zorg voor de zieken. Later werd de kerk van het klooster uitgebreid, wat goed terug te zien is op de muurresten: de ene helft bestaat uit tufsteen van het klooster, de andere helft bestaat uit baksteen van de uitbreiding van de kerk.

Restauratie

De muurresten werden in 1976 opgegraven tijdens de bouw van Muziekcentrum Vredenburg. Dit muziekcentrum werd in 2008 gesloopt, waarna de historische stenen verhuisden naar een rotonde in Leidsche Rijn. De komende maanden zullen de stenen gerestaureerd worden.

In 2024 zijn de resten weer te bewonderen aan de Hollandse Toren. Deze straat zal volgend jaar ook heringericht worden, er wordt onder meer groen toegevoegd en er komen meer zitgelegenheden. De historische muur krijgt hier volgens de gemeente dan ook weer een mooie plek.

Hinder

De verhuizing van Leidsche Rijn naar het Jaarbeursterrein gaat gepaard met enige verkeershinder, laat de gemeente weten. Op woensdag 11 oktober zal de weg tussen twee rotondes bij de Parkzichtlaan en ’t Zand in Leidsche Rijn worden afgesloten voor het vervoer van de muurresten. Het verkeer wordt omgeleid en er worden verkeersregelaars ingezet. Mensen moeten rekening houden met extra reistijd. De gemeente verwacht dat de hinder duurt van 07.00 tot 16.00 uur.