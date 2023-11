Eigen bijdrage nog een hobbel om Overvecht-Noord in 2030 aardgasvrij te krijgen

Alle huizen in Utrecht moeten vanaf 2050 van het gas zijn, en zo’n 8000 woningen in Overvecht-Noord al in 2030. Het is een van de proeftuinen, waarbij gekeken moet worden hoe uiteindelijk alle bewoners in Utrecht zonder gasgebruik door het leven moeten. Een van de belangrijkste vragen is uiteraard, hoe moet het betaalbaar blijven en welke eigen bijdrage kan er van bewoners gevraagd worden?

De gemeente is eigenlijk vrij duidelijk; bewoners van Overvecht-Noord zouden geen eigen bijdrage moeten doen. Alleen, dat is nogal lastig om het hele project betaalbaar te houden. Daarom heeft de gemeente langer de tijd nodig om een aanbod te doen voor de bewoners.

Hoe zit het?

In Overvecht-Noord staan zo’n 8000 woningen, waarvan een groot deel aangesloten is op het warmtenet, ook wel stadsverwarming genoemd. Deze woningen zijn vrij makkelijk van het gas af te halen, want dat gebruiken ze eigenlijk alleen om te koken.

Een grote uitdaging komt kijken bij woningen die nu nog gas gebruiken voor verwarming en warm water. Uit onderzoek blijkt dat uitbreiding van het stadswarmtenet het voordeligst is voor het grootste deel van deze woningen, 1900 stuks. Het plan is dat Eneco bij deze woningen stadsverwarming gaat aanleggen.

Eigen bijdrage

Het is alleen gebruikelijk dat eigenaren van woningen ook een eigen bijdrage doen. Uit een landelijke inventarisatie blijkt dat deze eigen bijdrage kan oplopen tot 8.000 euro. In de Utrechtse situatie zou het echter gaan om een bijdrage van 1.500 en 2.000 euro.

Dat vindt de gemeente echter niet passend. Zo schrijft het college nu: “Dat vinden we, zeker voor Overvecht-Noord met de beschikbare subsidies en vanwege de financiële kwetsbaarheid bij veel bewoners, te hoog. In Overvecht-Noord streven we naar een eenmalige eigen bijdrage van €0 voor de eigenaar-bewoners.”

Het is alleen nog niet zo makkelijk om dit bedrag ook echt naar nul euro te brengen. Daarom kan de gemeente dit najaar nog niet met een plan komen. “In het eerste kwartaal van 2024 komen we hier […] op terug. Het is op dit moment nog geen uitgemaakte zaak dat we onze inzet, samen met de andere betrokken partijen, weten te realiseren.”