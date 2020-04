Eigenaar restaurant Goesting fietst 150 kilometer voor UMC Utrecht

De Utrechtse horecaondernemer Ron Okhuijsen fietst een benefiet-tour van 150 kilometer door de provincie Utrecht. Met de actie ‘Cycling against Corona’ wil de eigenaar van restaurant Goesting geld ophalen voor het onderzoek dat het UMC doet ter bevordering van een efficiënte behandeling van coronapatiënten. Uiteraard fietst Okhuijsen alleen.

De route, ontworpen door Jip van Eijden, heeft de vorm van een hart en begint en eindigt bij het UMC. In een video die Okhuijsen bij het UMC heeft opgenomen noemt hij het onderzoek onder leiding van arts en microbioloog Marc Bonten ‘ongelofelijk belangrijk. Daar zet ik mij graag voor in.’

Volgens Okhuijsen kan het onderzoek niet draaien zonder geld. De doelstelling van de actie is 2500 euro, waarvan het merendeel al binnen is gehaald. Aan het einde van zijn tocht hoopt hij een ‘gigantisch mooie cheque’ te kunnen overhandigen. De ondernemer heeft ook een persoonlijke reden om het onderzoek te steunen. Zijn dochter krijgt al jaren ‘fantastische’ zorg in het Wilhelmina kinderziekenhuis