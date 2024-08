Eigenaar van het vroegere restaurant Paradijs aan het Vredenburg in Utrecht is overleden

Liew Huet Kok, de eigenaar van het bekende Chinees restaurant Paradijs in Utrecht, is overleden. Kok was ziek en overleed op 2 augustus in een hospice, meldt Nieuws030.

Liew Huet Kok nam restaurant Paradijs aan het Vredenburg in 1982 over van zijn neef. “Ik heb in die beginjaren zo vaak geprobeerd m’n restaurant te verkopen, maar niemand wilde het hebben”, vertelt Kok in het boek Verdwenen Horeca in Utrecht. Later wilde hij het voor geen goud meer kwijt. “De mensen komen hier graag. Het eten is goed, de prijs redelijk. Ik hoef niets te veranderen”, zei hij later. “Een wokrestaurant ervan maken? Waarom zou ik!”

Het restaurant trok veel Chinese gasten en had twee verschillende menukaarten, een Chinese en een Nederlandse. Er kwamen echter regelmatig gerechten van de Chinese op de Nederlandse kaart terecht, omdat Nederlandse gasten ook benieuwd waren naar die gerechten.

Tekst loopt door onder de foto

Sluiten

Restaurant Paradijs moest in 2017 de deuren sluiten, onder meer door teruglopende bezoekersaantallen en problemen om goed en betaalbaar personeel te behouden. “Eigenlijk had ik het willen verkopen aan Aziaten, omdat die verstand hebben van de keuken en Paradijs dan zou kunnen blijven voortbestaan”, vertelde Kok destijds. “Helaas is dat niet gelukt. Het kostte mij te veel tijd en energie om alles te blijven doen. Goed personeel vinden is moeilijk, een groot deel komt op mijn schouders terecht. Die last kon ik niet meer dragen.” Later kwam Waku Waku in het pand te zitten.

Begrip in Utrecht

Het restaurant groeide in 35 jaar uit tot een begrip in Utrecht en daarbuiten. “Een zaak die door velen werd bezocht en waar tot op de dag van vandaag met respect over wordt gesproken”, aldus Ton van den Berg, eigenaar van het om de hoek van Paradijs gelegen Café Willem Slok. Van den Berg kende Kok om die reden en interviewde hem in 2007 vanwege het 25-jarig bestaan van Paradijs.

Dat interview vormde ook de basis voor het verhaal over Paradijs in het boek Verdwenen Horeca in Utrecht. “Hij vertelde in 2022 trots te zijn dat zijn Paradijs was opgenomen in het horeca-boek”, aldus Van den Berg. “Zo gaat het Paradijs niet verloren”, zei hij. Het was onze laatste ontmoeting.”

Liew Huet Kok woonde in Houten en overleed op 2 augustus op 67-jarige leeftijd in een hospice in die plaats.