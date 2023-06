Eigenaar vervallen monument aan Klopdijk in Utrecht gedwongen tot maken herstelplan

Aan de Klopdijk in Overvecht staat een zeventiende-eeuws rijksmonument, vroeger ook wel bekend als Herberg de Klop, dat ruim twintig jaar geleden door de gemeente Utrecht met achterstallig onderhoud werd verkocht. Voorwaarde daarvoor was wel dat de koper diverse bouwdelen moest restaureren. In april diende GroenLinks-raadslid Pepijn Zwanenberg schriftelijke vragen in over de achteruitgang van de monumentale boerderij aan de Klopdijk. Het college heeft dinsdag, als reactie op de vragen, laten weten in overleg te zijn met de eigenaar over de bouwkundige staat en het herstel van de gebreken.

Volgens Zwanenberg moet er op stel en sprong actie ondernomen worden om de instandhouding van het rijksmonument te kunnen garanderen, zo is te lezen in zijn schriftelijke vragen. Volgens het raadslid verkeert het pand al jarenlang in slechte staat. Het college laat weten in overleg te zijn met de eigenaar over de bouwkundige staat en het herstel van de gebreken.

“Wij zijn het ermee eens dat de instandhouding van het rijksmonument prioriteit heeft. Een eigenaar heeft een zorgplicht om zijn rijksmonument te onderhouden en om maatregelen te nemen om beschadigen of vernielen van het monument te voorkomen”, schrijft het college. “We betreuren het dat het rijksmonument aan de Klopdijk is vervallen. De eigenaar is tekortgeschoten in het benodigde onderhoud aan het rijksmonument.”

Contact

Als gevolg van de coronamaatregelen konden er in 2021 volgens het college geen huisbezoeken uitgevoerd worden bij bewoonde panden, waaronder het rijksmonument aan de Klopdijk. In datzelfde jaar en in 2022 heeft handhaving volgens het college vaker contact gezocht met zowel de bewoners als de eigenaar over de situatie van het pand, maar beiden verleenden toen geen medewerking voor een controle in de woning.

Begin 2023 heeft het bouwtoezicht opnieuw contact gezocht met de eigenaar om afspraken te maken over het herstel van de gebreken. In april van dit jaar werd er een gesprek gevoerd tussen de toezichthouder, erfgoeddeskundige en de eigenaar.

Herstelplan

De gemeente laat weten dat op 1 juni de toezichthouder, met een erfgoeddeskundige en constructiecontroleur in het pand zijn geweest om een bouwkundige opname van de binnenkant te maken. Halverwege juni ontvangt de eigenaar een zogenoemde constateringsbrief, een brief waarin een overtreding wordt geconstateerd, met daarin de gemaakte afspraken om maatregelen te nemen die verder verval moeten voorkomen.

De eigenaar moet voor 1 september een herstelplan maken en aanleveren. Mocht dat niet gedaan worden, dan wordt er een handhavingsprocedure gestart. “Dit betekent zoveel dat wij een last onder dwangsom op kunnen leggen met als doel dat de eigenaar de monumentale waarden van het rijksmonument gaat herstellen en het pand gaat renoveren”, aldus het college.