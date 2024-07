Eigenaar woonboten Industriehaven Utrecht moet gemeente 7500 euro betalen voor illegale vakantieverhuur

Er zijn weer ontwikkelingen in het langslepende conflict over de woonboten in de Industriehaven in Utrecht. De eigenaresse moet de gemeente 7500 euro betalen omdat ze de arken verhuurt via onder meer Airbnb en Booking.com. Dit is volgens de gemeente Utrecht niet toegestaan. Er is ook al een tweede last onder dwangsom opgelegd, van 10.000 euro.

Het verhaal over de voormalige Zandpadboten die nu liggen in de Industriehaven in Utrecht kent een lange geschiedenis. DUIC schreef er al eens uitgebreid over. De gemeente meent dat de woonarken er illegaal liggen, de eigenaresse meent dat ze toestemming heeft om in de Industriehaven te liggen met haar bedrijfsboten. De voormalige Zandpadboten liggen er al sinds 2020. In die tijd is de eigenaar de boten ook gaan verhuren via Airbnb.

De gemeente Utrecht probeert de eigenaar te bewegen om de arken weg te halen en is een handhavingstraject gestart. Tijdens een eerste rechtszaak kreeg de gemeente ook op alle punten gelijk. De rechter meent dat de gemeente Utrecht zorgvuldig is geweest en dat de eigenaar de regels heeft overtreden. Er is echter hoger beroep aangetekend, en tot dat is afgehandeld mogen de boten er blijven liggen. Zo’n procedure kan lang duren.

Vakantieverhuur

De woonarken worden ondertussen gewoon nog verhuurd via Airbnb en Booking.com. Op het platform Airbnb is te zien dat er zeven accommodaties worden aangeboden, variërend in prijs tussen de 123 en 174 euro per nacht.

De verhuur is tegen het zere been van de gemeente, die meent dat dit niet is toegestaan. Daarom werd een last onder dwangsom van 7.500 euro opgelegd, dit betekent dat de eigenaar dit bedrag moet betalen als de overtreding – in dit geval de vakantieverhuur – niet stopt.

Vervolgens is een tweede last onder dwangsom opgelegd, van 10.000 euro. De gemeente heeft de eerste dwangsom verbeurd, wat betekent dat er betaald moet worden. Het proces voor de tweede dwangsom loopt nog.

De eigenaar van de arken is overigens ook nog naar de rechter gestapt om onder de dwangsommen uit te komen. Dit gebeurde echter te laat en ook zag de rechtbank geen ‘evident onrechtmatig’ handelen van de gemeente.

De gemeente Utrecht laat weten dat het handhavingstraject doorgaat, zolang de eigenaar niet stopt met de vakantieverhuur van de woonboten. Een derde dwangsom behoort tot de mogelijkheden.

Opmerking: Arken, boten, woonboten, bedrijfsboten, woonarken, Zandpadboten, er worden verschillende termen gebruikt. Ook de afgelopen jaren, al sinds ze nog gebruikt werden op het Zandpad, worden er verschillende benamingen gebruikt voor deze bouwwerken. Recent spreekt de gemeente over woonarken, op Airbnb staan ze omschreven als woonboten. In de media zijn de afgelopen jaren allerlei termen voorbijgekomen. Omdat de specifieke aanduiding onderdeel is van de rechtszaak – de eigenaar zegt dat het bedrijfsboten zijn en er daarom andere regels gelden – plaatsen wij deze verduidelijking.